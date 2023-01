Program „Nasze Łowiska” częścią reformy rybactwa

Program „Nasze Łowiska" jest stopniowo wdrażany w całym kraju, a liczba obwodów rybackich użytkowanych przez Wody Polskie, udostępnionych do amatorskiego połowu ryb sięga już blisko 100. W ramach prowadzonej gospodarki obwodami pracownicy Wód Polskich prowadzą zarybienia dla poprawy rybostanu i uatrakcyjnienia łowisk wędkarskich. W 2022 roku miliony sztuk narybku sandacza, jazia, szczupaka, węgorza europejskiego, lina, karasia pospolitego, suma europejskiego, brzany, świnki, pstrąga potokowego i siei trafiło do polskich rzek i jezior włączonych do programu „Nasze Łowiska".

Zgodnie z programem, za jedną opłatę można wędkować na wszystkich dostępnych obwodach rybackich zarządzanych przez Wody Polskie. Obecnie żaden z użytkowników rybackich nie udostępnia tak dużej liczby obwodów przy zachowaniu tak niskiej ceny za zezwolenie na amatorski połów ryb.

- Wędkarze są naturalnym partnerem Wód Polskich i wszystkich podmiotów, które zajmują się akwakulturą, ponieważ nie tylko jako pierwsi dostrzegają zanieczyszczenia wód, ale także widzą działalność kłusowniczą na wodach - mówi Janusz Wrona,

...