Przedszkolaki w akcji. I znów będą śpiewały ryby

Szczecińskie przedszkolaki zarybiały Głębokie. Fot. Straż Miejska Szczecin

To była już 17. edycja akcji zarybiania jeziora przez szczecińskie przedszkolaki. Happeningowi towarzyszyło hasło „I znów będą śpiewały ryby w jeziorze Głębokie”.

Około 300 dzieci ze szczecińskich przedszkoli wzięło udział w kolejnej akcji ratowania ekosystemu jeziora Głębokie i przyczyniło się do jego biologicznej regeneracji. Każdy z uczestniczących w wydarzeniu przedszkolaków wpuszczał do wody małego lina lub jazia. Do akwenu wpuszczono w sumie około 2000 sztuk narybku tych dwóch gatunków ryb.

Podczas wydarzenia odbyło się sprzątanie dna akwenu przez płetwonurków, gry i zabawy edukacyjne, stoiska tematyczne, pokazy ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania i pogadanki, wystawy i prezentacje.

– W tej akcji uczestniczyły również strażniczki miejskie z Referatu Profilaktyki – mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka tej formacji. – Na swoim stoisku spotykając się z dziećmi, przypominały im przy okazji zasady bezpiecznego zachowania nad wodą i w drodze do przedszkola oraz o potrzebie szanowania przyrody, niezaśmiecania jej. Jak bardzo różnie wygląda to w praktyce, pokazywali nurkowie, wyławiając z jeziora przeróżne śmieci, które niszczą akwen i jego mieszkańców. Strażniczki wykorzystały również moment spotkania z przedszkolakami do promowania potrzeby noszenia odblasków, zwłaszcza teraz, kiedy dni są coraz krótsze i szybko zapada zmrok. Przedszkolaki przybyły na imprezę w kamizelkach odblaskowych, co świadczy o wysokiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo podopiecznych ich opiekunów.

Wydarzenie zorganizował Dom Kultury „Słowianin” we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Akcję wsparło aktywnym udziałem wiele jednostek: m.in. Straż Rybacka, Straż Pożarna, WOPR, Pogotowie Ratunkowe, Lasy Miejskie, Polski Związek Wędkarski.

(K)