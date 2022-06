Znikające przejścia dla pieszych w Szczecinie

Ze szczecińskich ulic znikają przejścia dla pieszych. Zastępują je tzw. przejścia sugerowane. Radny Patryk Jaskulski próbował dociec, ile takich rozwiązań wdrożono. Odpowiedzi jednak nie uzyskał.

– Przy okazji zmian w organizacji ruchu lub przy okazji modernizacji ulic coraz częściej wydział organizacji ruchu wprowadza rozwiązania związane z wyznaczaniem tzw. przejść sugerowanych, a co za tym idzie likwidowane są tradycyjne przejścia dla pieszych z widocznymi znakami poziomymi – zauważa Patryk Jaskulski. – Niestety, działania te nie są poparte szerokimi akcjami informacyjnymi, a mieszkańcy bardzo negatywnie oceniają takie rozwiązania.

Radny w jednej ze swoich interpelacji pytał, ile przejść dla pieszych zostało zlikwidowanych od 2018 roku do dnia dzisiejszego na terenie Szczecina i ile w tym samym czasie powstało przejść sugerowanych. Okazało się, że nikt tego nie wie.

– W zasobach Urzędu Miasta nie są prowadzone wnioskowane przez pana statystyki – odpowiedziała krótko Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

Przyznała jedynie, że „sukcesywnie w ramach prowadzonych prac, zarówno przy przebudowie ulic w kwartałach śródmiejskich czy nowych organizacjach ruchu, wdrażane są rozwiązania polegające na tworzeniu obszarów ruchu uspokojonego, m.in. stref ograniczenia prędkości do 30 km na godz., gdzie w pierwszej kolejności kładzie się nacisk na wprowadzenie rozwiązań wymuszających poruszanie się z prędkością oczekiwaną, wyrażoną na znaku drogowym”.

Takie rozwiązania wprowadzono m.in. w kwartale ulic: Małkowskiego, ks. Bogusława X, Ściegiennego, Królowej Jadwigi i Bohaterów Getta Warszawskiego. Co do działań edukacyjnych czy akcji informacyjnych, miasto ich nie prowadzi. Zdaniem prezydent Szotkowskiej, w odniesieniu do własnego bezpieczeństwa przy przekraczaniu jezdni wystarczające stają się podstawowe zasady dotyczące ruchu pieszych określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI