Znamy kalendarz roku szkolnego

Uczniowie dopiero rozpoczęli rok szkolny, ale już wiadomo, kiedy będą odpoczywać, a kiedy muszą przysiąść ostro do nauki. Ministerstwo Edukacji i Nauki ma już bowiem rozpisaną organizację całego roku szkolnego 2021/2022, a Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy matur i egzaminów dla ósmoklasistów. To rok bez spektakularnych zmian w terminach egzaminów, ferii i przerw – opracowany wyłącznie na stacjonarną naukę.

Nowy rok szkolny – o ile umiejętnie się rozplanuje rodzinny wypoczynek – daje sporo dni wolnych od nauki. Pierwszy dzień bez zajęć dla uczniów to Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października. Kolejne wolne przypada z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Tym razem święto wypada w poniedziałek. Kolejną okazją jest Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada, do szkoły uczniowie nie pójdą więc w czwartek.

Długa przerwa świąteczna

Aż jedenaście dni wolnego przypada w związku z zimową przerwą świąteczną, która rozpoczyna się 23 grudnia a kończy w niedzielę 2 stycznia. Uczniowie nie pochodzą jednak długo do szkół, bo już 6 stycznia czeka ich kolejne wolne od lekcji – święto Trzech Króli.

Potem dzieci i młodzież mogą się szykować do ferii zimowych. Tym razem, o ile planów nie popsuje COVID-19, ministerstwo zaplanowało wypoczynek tak jak odbywało się to przed pandemią. Zachodniopomorskie, wraz z Dolnośląskim, Mazowieckim i Opolskim rozpoczyna ferie zimowe 31 stycznia, a kończy 13 lutego. Najwcześniej, bo od 17 do 30 stycznia wypoczywać będą uczniowie w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim ferie rozpoczną się 24 stycznia, a zakończą 6 lutego. W walentynki zaczną ferie uczniowie województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego – zakończą je 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna przypada od 14 do 19 kwietnia 2022 r. Nie będzie za to długiego weekendu z okazji świat majowych: 1 maja przypada w niedzielę, we wtorek jest zaś Święto Konstytucji 3 maja.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w najstarszych klasach liceów i techników zakończą się 29 kwietnia 2022 r. Ci, którzy rozpoczęli naukę w technikach czy szkołach branżowych w semestrach zimowych – od lutego, zajęcia kończą się 7 stycznia 2022 roku.

Maj i egzaminy

Maj to tradycyjnie czas egzaminów: maturzyści będą zmagać się z egzaminem dojrzałości w dniach od 4 do 23 maja: 4 maja odbędzie się matura z języka polskiego, 5 maja – egzamin z matematyki, 6 maja – abiturienci będą zdawać język angielski – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Część ustna egzaminu maturalnego ma odbyć się w dniach 18-20 maja 2022 r. Należy jednak przypomnieć, że do tej części egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, dla których jest to niezbędne w procesie rekrutacyjnym do wybranej szkoły wyższej. Przyszłoroczni maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów w dniu 5 lipca 2022 r. Ci, którym nie udało się zdać matury z jednego przedmiotu, będą mieli szansę na poprawę 23 sierpnia.

Także w maju swoją wiedzę będą sprawdzać ósmoklasiści. 24 maja 2022 r. (wtorek) napiszą egzamin z języka polskiego, 25 maja zmierzą się z matematyką, a 26 maja z językiem obcym. Dodatkowe egzaminy ósmoklasisty odbędą się od 13 do 15 czerwca.

Absolwenci szkół podstawowych podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2022 r.

Zakończenie zajęć w szkołach wyznaczono na 24 czerwca, więc od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku uczniowie mogą cieszyć się ponad dwumiesięcznym wypoczynkiem letnim.

(kel)