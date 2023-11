Znaleziono pendrive z danymi wrażliwymi z polickiego sanepidu

Fot. archiwum

Mogło dojść do wycieku danych wrażliwych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach. Poza jej terenem znaleziono pendrive z danymi osób, których sprawami zajmowała się PSSE. Poinformowała o tym sama Stacja.

PSSE komunikuje: "Na nośniku pendrive zapisane były m.in. dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu, numer telefonu, informacja na temat stanu zdrowia (wynik badania), adres zamieszkania lub pobytu. Ponadto na pendrive zapisane były dokumenty dot. prowadzonych przez organ spraw (m.in. protokoły kontroli, decyzje, pisma). Dokumenty te zawierały w swojej treści dodatkowo informacje o przedmiocie postępowania/sprawy, adres email. Wszystkie ww. dane i dokumenty pochodziły z okresu od 2015 r. do końca maja 2021 r.".

Te dane mogą teraz posłużyć na przykład oszustom internetowym.

PSEE apeluje o "zachowanie przez Państwa czujności, a w przypadku uzyskania informacji o ewentualnych próbach wykorzystania Państwa danych, którymi dysponowała tutejsza Stacja – niezwłoczne zawiadomienie organów ścigania oraz kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Policach. Jednocześnie prosimy Państwa o zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, kontaktującym się zwłaszcza za pośrednictwem Internetu lub telefonu"

Stacja po otrzymaniu danych zapisanych na pendrive poinformowała o naruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przeprowadziła szkolenie przypominające pracownikom zasady z zakresu przetwarzania danych osobowych.

Ma zostać też wprowadzona blokada dostępu do nośników zewnętrznych na stacjach roboczych ograniczając użytkowanie nośników USB do nośników szyfrowanych autoryzowanych przez pracownika IT Administratora Danych.

Jeżeli mamy jakieś pytania związane z tym wydarzeniem, możemy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, którym jest Agnieszka Palusińska. Adres e-mail: iod.psse.police@sanepid.gov.pl. Tel. 887437306. Adres korespondencyjny: PSSE w Policach ul. Kresowa 14, 72-010 Police.

(as)