Znaleziono ciało w Kanale Drzewnym przy Marinie Solnej w Kołobrzegu

Fot. policja

W Kanale Drzewnym przy Marinie Solnej w Kołobrzegu w poniedziałek po południu znalezione zostały ludzkie zwłoki. Jak przekazała oficer prasowa KPP w Kołobrzegu sierż. szt. Karolina Seemann, trwa ustalanie tożsamości osoby, której ciało zostało wyciągnięte z wody.

„Zwłoki z Kanału Drzewnego wydobyli nurkowie zadysponowani przez kołobrzeską policję” – powiedziała sierż. szt. Seemann.

Policjantka przekazała, że trwa ustalanie tożsamości osoby, której ciało zostało znalezione w wodzie.

Policja nie informuje, czy wyciągnięte zwłoki należą do kobiety czy mężczyzny i czy ujawniono na nich ślady wskazujące na to, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.

Copyright