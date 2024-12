Znajdź prezent na stacjach BikeS

Fot. Anna Gniazdowska

W piątek 6 grudnia rano do bagażników pięciu rowerów BikeS Mikołaj podrzuci magiczne koperty. Wewnątrz będą zaproszenia po odbiór paczek zawierających: szelki odblaskowe, zabezpieczenie roweru, lampki rowerowe i uchwyt na telefon (w sumie o wartości ok. 160 zł). 5 grudnia na facebookowym profilu BikeS zostaną opublikowane wskazówki, na których stacjach BikeS szukać zaproszeń. Osoby, które je znajdą, będą mogły odebrać paczki do 12 grudnia w siedzibie BikeS przy al. Wojska Polskiego 105 w Szczecinie.

(K)