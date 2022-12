Zimowy debiut Bike_S

W poprzednich latach sezon roweru miejskiego w Szczecinie kończył się 30 listopada. Rowery zjeżdżały na zimę do magazynu. Od tego roku Bike_S będzie czynny non stop. To efekt postulatów części użytkowników Bike_S, by system działał bez przerwy, nie tylko wiosną, latem i jesienią.

– Ponieważ wraz z malejącą temperaturą zmniejsza się liczba wypożyczeń, zimą do dyspozycji użytkowników Bike_S będzie nieco mniej rowerów – informuje Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. – W pełni sezonu na ulicach Szczecina porusza się ok. 600 pojazdów. Zimą flota Bike_S zostanie zredukowana do poziomu 300-400 sztuk, w zależności od zapotrzebowania.

Bike_S IV generacji wystartował w Szczecinie 1 marca. Do dziś zanotował 265 tys. wypożyczeń. Ma 19 tys. zarejestrowanych użytkowników.

