Zmieni się organizacja ruchu. Kolejne utrudnienia na ulicy Krzemiennej

Rozpoczyna się kolejny etap inwestycji i w związku z tym wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Fot. Dariusz GORAJSKI

Od środy, 1 lipca, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na kolejne zmiany związane z przebudową ulicy Krzemiennej. W związku z rozpoczęciem następnego etapu inwestycji wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, obejmująca całkowite zamknięcie fragmentu ulicy.

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Zmiany będą dotyczyły odcinka ulicy Krzemiennej od skrzyżowania z ulicą Sąsiedzką do ulicy Metalowej. Na tym fragmencie zostanie całkowicie wyłączony ruch pojazdów.

W związku z prowadzonymi pracami zlikwidowane zostaną również dwa przystanki autobusowe. Wykonawca zapewnia jednak możliwość dojazdu do posesji mieszkańcom posiadającym przepustki. Są one wydawane w biurze budowy przy ul. Smoczej 1.

Przebudowa ulicy Krzemiennej została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przebudowę włączenia ulicy Krzemiennej do drogi krajowej nr 31 i jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Po zakończeniu prac wlot ulicy Krzemiennej stanie się początkiem strefy uspokojonego ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Zmieniona zostanie geometria skrzyżowania, aby umożliwić bezpieczny przejazd autobusów komunikacji miejskiej oraz wyjazd samochodów osobowych. W centralnej części wlotu powstanie wyspa rozdzielająca kierunki ruchu, wykonana na poziomie jezdni, która pozwoli również na przejazd pojazdów ciężarowych i autobusów. Drugi etap obejmuje przebudowę ulic Krzemiennej i Smoczej. W jego ramach zaplanowano rozbiórkę istniejącej jezdni oraz chodników wraz z podbudową, krawężnikami i obrzeżami. Prace obejmą także zabezpieczenie infrastruktury podziemnej, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni ulicy Krzemiennej oraz nawierzchni z kostki kamiennej na wyniesionych odcinkach jezdni, zjazdach, miejscach postojowych i wyspie ronda. Powstaną nowe chodniki z kostki betonowej, wykonane zostanie odwodnienie, przebudowane zostaną instalacje teletechniczne, wybudowane nowe oświetlenie uliczne. Wartość prac wynosi ponad 18,4 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. ©℗

(dg)

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