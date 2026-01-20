Wtorek, 20 stycznia 2026 r. 
REKLAMA -2 szczecin
REKLAMA

Utrudnienia drogowe w Podjuchach

Data publikacji: 20 stycznia 2026 r. 13:27
Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2026 r. 13:42
Utrudnienia drogowe w Podjuchach
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie  

Od środy, 21 stycznia, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na ulicy Smoczej w szczecińskich Podjuchach. Zmiany są związane z kolejnym etapem prowadzonych prac drogowych i będą miały wpływ na codzienny przejazd tą ulicą.

REKLAMA

Roboty obejmą odcinek ulicy Smoczej od skrzyżowania z ulicą Falskiego do Puszczy Bukowej, na wysokości wjazdu na parking osiedla S.M. „Taras Północ”. W tym rejonie przejazd zostanie znacznie ograniczony. 

Z drogi będą mogły korzystać jedynie pojazdy związane z budową, samochody posiadające specjalne przepustki oraz pojazdy służb komunalnych. Dla pozostałych kierowców odcinek ten będzie zamknięty.

Zmiany mają umożliwić sprawne prowadzenie dalszych robót i poprawę bezpieczeństwa w rejonie inwestycji. Kierowcy są proszeni o zachowanie ostrożności, stosowanie się do nowego oznakowania oraz wybieranie tras alternatywnych. Utrudnienia potrwają do zakończenia zaplanowanych prac na tym etapie inwestycji.

(dg)

REKLAMA

Komentarze

kowboj
2026-01-20 14:59:33
„Utrudnienia potrwają do zakończenia zaplanowanych prac na tym etapie inwestycji” DO KIEDY???.
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

-2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA