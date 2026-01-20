Utrudnienia drogowe w Podjuchach

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Od środy, 21 stycznia, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na ulicy Smoczej w szczecińskich Podjuchach. Zmiany są związane z kolejnym etapem prowadzonych prac drogowych i będą miały wpływ na codzienny przejazd tą ulicą.

Roboty obejmą odcinek ulicy Smoczej od skrzyżowania z ulicą Falskiego do Puszczy Bukowej, na wysokości wjazdu na parking osiedla S.M. „Taras Północ”. W tym rejonie przejazd zostanie znacznie ograniczony.

Z drogi będą mogły korzystać jedynie pojazdy związane z budową, samochody posiadające specjalne przepustki oraz pojazdy służb komunalnych. Dla pozostałych kierowców odcinek ten będzie zamknięty.

Zmiany mają umożliwić sprawne prowadzenie dalszych robót i poprawę bezpieczeństwa w rejonie inwestycji. Kierowcy są proszeni o zachowanie ostrożności, stosowanie się do nowego oznakowania oraz wybieranie tras alternatywnych. Utrudnienia potrwają do zakończenia zaplanowanych prac na tym etapie inwestycji.

(dg)

