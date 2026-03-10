Koniec zimowej przerwy. Drogowcy wrócili na ulice Smoczą i Krzemienną

Ruch wahadłowy na Krzemiennej obowiązuje od ulicy Sąsiedzkiej do ulicy Floriana Szarego Fot. Dariusz Gorajski

Wiosenna aura pozwoliła drogowcom na dobre wrócić na plac budowy w szczecińskich Podjuchach, gdzie trwa kompleksowa przebudowa kluczowych arterii dzielnicy. Prace nabierają tempa przede wszystkim na ulicy Smoczej, która z każdym dniem coraz bardziej przypomina docelową drogę.

Wykonawca koncentruje się tam obecnie na formowaniu konstrukcji jezdni, precyzyjnym ustawianiu krawężników oraz montażu obrzeży, co powoli nadaje ulicy ostateczny kształt. Równolegle, głęboko pod ziemią, ekipy instalacyjne kończą budowę kanalizacji sanitarnej oraz montują wpusty uliczne i przyłącza deszczowe bezpośrednio do sąsiednich posesji, co ma rozwiązać problem odprowadzania wody opadowej.

​Równie intensywne działania prowadzone są na ulicy Krzemiennej, choć tutaj wiążą się one z większymi utrudnieniami dla kierowców. Na odcinku od ulicy Sąsiedzkiej aż do skrzyżowania z ulicą Floriana Szarego odbywa się ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Samochody poruszają się tam tylko jednym pasem, aby zrobić miejsce dla ciężkiego sprzętu pracującego przy układaniu sieci teletechnicznej oraz montażu nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Całość inwestycji to skomplikowana operacja logistyczna.

– Dzięki coraz lepszej pogodzie wykonawca wznowił prace – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Roboty realizowane są etapami. Plan na najbliższe tygodnie to m.in. wykonanie konstrukcji jezdni ul. Smoczej, kontynuacja układania oświetlenia, montaż przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dalszy ciąg układania kanalizacji teletechnicznej. ©℗ (dg)

