Zmiany wstrzymane. Ruch na Zbójnickiej po staremu

Fot. Dariusz GORAJSKI

Planowane wprowadzenie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na ul. Zbójnickiej zostało tymczasowo wstrzymane. Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, decyzję podjęto po stwierdzeniu problemu technicznego podczas realizacji inwestycji.

REKLAMA

Zamawiający, w porozumieniu z wykonawcą oraz inżynierem kontraktu, zdecydowali o niewprowadzaniu kolejnego etapu zmian do czasu rozwiązania zaistniałych trudności. Dodatkowy czas ma zostać wykorzystany także na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia mieszkańcom dojazdu do posesji podczas prowadzonych robót budowlanych.

Bez zmian pozostaje natomiast etap organizacji ruchu wprowadzony wcześniej w rejonie ul. Europejskiej. Odcinek ul. Zbójnickiej pomiędzy ul. Europejską a ul. Harnasiów nadal jest jednokierunkowy. Ruch odbywa się wyłącznie w kierunku miejscowości Ostoja.

Kierowcy nie mogą wyjechać z ul. Zbójnickiej na skrzyżowanie z ul. Europejską. Pojazdy jadące w stronę ul. Europejskiej są kierowane objazdem przez ul. Harnasiów.

ZDiTM podtrzymuje również wcześniejsze zalecenia dotyczące dojazdu do Szczecina. Szczególnie mieszkańcom sąsiedniej gminy rekomendowana jest zmiana trasy i korzystanie z dojazdu od strony ul. Leopolda Okulickiego lub przez Rajkowo.

(dg)

REKLAMA