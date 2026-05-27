Czasowa organizacja ruchu na ul. Zbójnickiej

Fot. Dariusz Gorajski

W środę 27 maja w ciągu ul. Zbójnickiej wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. ZDiTM zaleca szczególnie mieszkańcom ościennej gminy zmianę drogi dojazdu Szczecina.

Odcinek ul. Zbójnickiej pomiędzy ul. Europejską, a ul. Harnasiów stanie się jednokierunkowy z możliwym ruchem jedynie w kierunku miejscowości Ostoja; wyjazd z ul. Zbójnickiej na skrzyżowanie z ul. Europejską jbędzie niemożliwy; pojazdy poruszające się ul. Zbójnicką w stronę ul. Europejskiej bedą skierowane w ul. Harnasiów.

ZDiTM zaleca w szczególności mieszkańcom gminy ościennej zmianę dojazdu do Szczecina od strony ul. L. Okulickiego lub od strony Rajkowa. (K)

