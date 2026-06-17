Duże zmiany na ul. Zbójnickiej. Droga do Ostoi będzie zamknięta [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Na ul. Zbójnickiej trwa przebudowa drogi i od czwartku, 18 czerwca, kierowców czekają kolejne utrudnienia. Zamknięty zostanie odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Harnasiów do granicy Szczecina. Oznacza to, że nie będzie można przejechać tędy w kierunku Ostoi ani wjechać do Szczecina od strony tej miejscowości.

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Przebudowywany jest fragment ul. Zbójnickiej prowadzący do granicy miasta. Droga zyska nową nawierzchnię, zostanie poszerzona, powstaną nowe chodniki, a przebudowane zostaną także zjazdy do posesji. Przy okazji modernizowana jest kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i wygody mieszkańców oraz kierowców korzystających z tej trasy.

Od 18 czerwca samochody osobowe nie będą mogły przejechać od strony Ostoi do Szczecina. Wjazd od ul. Europejskiej będzie możliwy jedynie w prawo, w ul. Harnasiów. Zamknięty zostanie również wjazd w ul. Zbójnicką od strony ul. Harnasiów. Mieszkańcy Ostoi i okolic, którzy codziennie dojeżdżają do Szczecina, powinni wybrać inną trasę.

– ZDiTM zaleca w szczególności mieszkańcom gminy ościennej zmianę dojazdu do Szczecina od strony ul. Leopolda Okulickiego lub od strony Rajkowa – informują drogowcy.

Mimo prowadzonych prac mieszkańcy mają mieć zapewnione dojście do swoich posesji. Utrzymany zostanie także dojazd dla służb komunalnych, ratunkowych i porządkowych. W miarę możliwości wykonawca będzie również umożliwiał mieszkańcom dojazd do domów.

Prace rozpoczęły się pod koniec maja i mają potrwać około sześciu miesięcy. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, przebudowana ulica będzie gotowa jeszcze przed końcem roku. Koszt inwestycji wynosi około 3,1 mln zł. Po zakończeniu robót mieszkańcy zyskają szerszą i bezpieczniejszą drogę, która od lat wymagała gruntownego remontu.

(dg)

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