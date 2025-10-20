Zmiany w Policach. Grzegorz Ufniarz traci stanowisko wiceburmistrza

Burmistrz Krystian Kowalewski oficjalnie i publicznie głos w sprawie odwołania swojego zastępcy zabrał dopiero w poniedziałek.

Grzegorz Ufniarz nie będzie już wiceburmistrzem Polic. Przynajmniej w obecnej kadencji. Sam ogłosił to w mediach społecznościowych w miniony piątek. Dzisiaj na konferencji prasowej informację tę oficjalnie potwierdził burmistrz Krystian Kowalewski. Nie wiadomo jeszcze, kto obejmie zwalniane właśnie stanowisko.

O swoim odwołaniu w piątek poinformował sam Grzegorz Ufniarz. Zrobił to w mediach społecznościowych. Napisał: "Chciałbym poinformować, że decyzją Burmistrza Polic zostałem odwołany z funkcji Zastępcy Burmistrza. Formalnie ma to nastąpić w przyszłym tygodniu. Chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom za dobrą i owocną współpracę. Praca z Wami była dla mnie wielkim wyróżnieniem. Dziękuję Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy i internautom za słowa wsparcia." Zapowiedział też, że więcej wyjaśnień udzieli podczas swojego połączenia na żywo na swoim Facebooku w najbliższą środę.

Burmistrz Krystian Kowalewski oficjalnie i publicznie głos w tej sprawie zabrał dopiero w poniedziałek. Podkreślił, że decyzja, choć w dużej mierze zaskakująca dla opinii publicznej, była poprzedzona dłuższą obserwacją i poważną rozmową.

- Już od dłuższego czasu kilkukrotnie sygnalizowałem wiceburmistrzowi, że pewne elementy współpracy nie przebiegają w sposób właściwy, taki oczekiwany przeze mnie - mówił burmistrz. - Szczególnie chodziło mi o kwestię komunikacji, o kwestię efektywności wykonywanych zadań, terminowości niektórych zadań. Doszło do takiej sytuacji dość kuriozalnej, że na sesji Rady Miejskiej radne z klubu "Nasze Police" (z tego ugrupowania jest Grzegorz Ufniarz - red.) postanowiły krytykować mnie za zaniechania wydziałów, które podlegają temu właśnie wiceburmistrzowi.

A do kompetencji tego wiceburmistrza należała szeroko rozumiana sfera komunalna, obejmująca m.in.: inwestycje, grunty, drogi, a także remonty chodników, oświetlenie i utrzymanie małej architektury.

Formalne odwołanie Grzegorza Ufniarza ma nastąpić w najbliższych dniach. Poprosiliśmy go wczoraj o komentarz, ale zapowiedział jedynie, że do kwestii przekazanych przez burmistrza na poniedziałkowej konferencji prasowej odniesie się po obejrzeniu pełnej relacji.

Burmistrz Krystian Kowalewski nie zdradził nazwiska osoby, która zajmie zwalniane właśnie stanowisko.

- Na pewno będzie to osoba kompetentna, wykształcona, dynamiczna - odpowiadał na pytanie o tę kwestię i dodał, że informacja ta ma zostać podana w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. I że będzie to kandydat burmistrza, który ma mieć poparcie partnera koalicyjnego (czyli KO - red.).

Burmistrz Krystian Kowalewski po odwołaniu zastępcy Grzegorza Ufniarza zachowa większość w Radzie Miejskiej, nawet bez "Naszych Polic" (czyli ugrupowania, z którego jest Grzegorz Ufniarz..©℗

