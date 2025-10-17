Piątek, 17 października 2025 r. 
Do niedzieli zgłoś projekt do Polickiego Budżetu Obywatelskiego

Data publikacji: 17 października 2025 r. 08:48
Ostatnia aktualizacja: 17 października 2025 r. 10:39
Do niedzieli zgłoś projekt do Polickiego Budżetu Obywatelskiego
 

Tylko do niedzieli (19 października), do północy, można zgłaszać projekty do Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczone jest 1,5 mln zł.

To wydzielona część budżetu Gminy Police, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1,5 mln zł.

Na realizację zadań na terenie miasta Police przeznaczono 1 mln zł, natomiast na projekty spoza miasta – 500 tys. zł. Ale w tym drugim przypadku, jak już informowaliśmy, jest dodatkowe zróżnicowanie - kwota przypadająca na dane sołectwo zależy od jego wielkości. 

O tym kto i jak może zgłosić swoje propozycje można przeczytać na stronie internetowej: https://police.budzetobywatelski.pl – tam też można zgłosić swój pomysł.©℗

Komentarze

klemens
2025-10-17 10:05:28
mam projekt : czas zakończyć tą farsę .

