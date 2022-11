Zmiany w płatnym parkowaniu w Szczecinie. Kary niższe o połowę

Zgodnie z zapowiedziami szczecińscy radni przegłosowali we wtorek zmiany w płatnym parkowaniu. Uchwały dotyczą wszystkich 3 stref na terenie miasta. Zaczną obowiązywać po pozytywnym zaopiniowaniu przez służby wojewody i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z propozycją osoby, które pomylą strefę i wniosą opłatę według niewłaściwego cennika, będą mogły reklamować swój błąd, wnosząc opłatę dodatkową w wysokości połowy obowiązującej stawki. Często jest bowiem tak, że z przyzwyczajenia kierowcy płacą za postój w SPP nie wiedząc lub nie zauważając, że auto postawili na terenie Płatnych Parkingów Niestrzeżonych lub Strefy Zamieszkania Stare Miasto.

W imieniu klubu PiS przewodniczący Marcin Pawlicki zaproponował wprawdzie, by karę tę obniżyć do zaledwie 10 proc., ale ten pomysł nie zyskał akceptacji rady.

- Z powodu braku uzasadnienia ciężko mi się odnieść do idei. Zaproponowana przez nas wartość 50 proc. wzięła się z wyliczeń matematycznych - tłumaczy Anna Szotkowska, zastępca prezydenta. - Zaproponowana przez państwa wartość 10 proc. może powodować w określonych przypadkach, że biorąc pod uwagę różne cenniki i liczbę godzin bardziej zasadne okaże się płacenie kary niż opłacenie postoju.

- Jedno jest pewne: każda z proponowanych zmian to ukłon w stronę mieszkańców, dzięki temu będą płacić mniej - zauważa radny Przemysław Słowik. - A chyba o to nam wszystkim chodzi. To efekt obowiązywania nowych przepisów w minionym roku, wsłuchiwania się we wnioski i uwagi.

Propozycja radnych PiS nie została zaakceptowana, choć dyskusja nad kolejnymi zmianami w regulaminach i cennikach stref jest możliwa. Oprócz obniżenia kar radni dopuścili możliwość składania reklamacji, gdy kierowca pomyli się wpisując numer rejestracyjny pojazdu. W "katalogu błędów" jest wpisanie zbyt małej liczby znaków, wpisanie dodatkowej litery lub cyfry, pomylenie "O" z "0" lub przestawienie kolejności znaków. Dodatkowo osoby niepełnosprawne, które posiadają ryczałty uprawniające do parkowania na terenie SPP na podstawie tego samego dokumentu będą mogły pozostawiać samochody w PPN i SZSM. ©℗

ToT