Turniej się skończył, ale nie parkowanie na ścieżce rowerowej przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie

O parkowaniu na ścieżce rowerowej w pobliżu kortów przy al. Wojska Polskiego podczas Pekao Szczecin Open pisaliśmy już w niedzielę. W poniedziałek tenisowy turniej jest już tylko wspomnieniem, ale nie przeszkodziło to kolejnemu kierowcy w pozostawieniu na ścieżce swojego auta. Różnica jest taka, że tym razem nie będzie on mógł już tłumaczyć: "Ja tylko na chwilę, sprawdzić wynik na kortach".

Komentarze

Stary 2022-09-19 22:29:09 Dwa lata temu, ktoś rozkopał pobocze na ulicy Mieszka I, na wysokości IKEI. Ktoś inny postawił tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, które jest tak absurdalne, że nie przestrzegają go nawet policyjne radiowozy. Może dziennikarze Kuriera sprawdzili by kto to rozkopał i dlaczego od dwóch lat nic tam się nie dzieje?

@@Piotr 2022-09-19 21:48:39 W takim razie - kto zaparkował ten słup ze znakami na drodze dla rowerów?

tenebris 2022-09-19 20:32:01 Ciekawe, że jeden z drugim nigdy nie zostawi samochodu na ulicy. Dlaczego? Czyżby wiedział, że będzie coś blokować lub utrudniać? Zatem robi to co robi cynicznie i z premedytacją. Może dopiero kara w postaci kilku tysięcy złotych w końcu zmusi tych prostaków do kultury? A później płacz, że mandaty rosną...

Ziutek do @Piotr 2022-09-19 20:29:13 Znasz okolicę ale PoRD nie - znak zakazu i odholowania nie odnosi się do chodnika, chyba że umieszczono by tabliczkę z taką informacją. Co do drogi pieszo-rowerowej to zaczyna się ona ZA znakiem, więc ten pojazd nie łamie żadnych przepisów w tym momencie.

futur 2022-09-19 19:59:04 Korty tenisowe trzeba wybudować gdzieś za centrum np. w Wielgowie i do tego z parkingiem wielkości 2 ha. co najmniej. Nie będzie kłopotu z parkowaniem.

@Piotr 2022-09-19 18:40:59 To już jest ścieżka rowerowa, wcześniej jest oznaczona, znam okolicę. A poza tym stoi na zakazie zatrzymywania się i postoju, z groźbą odholowania, spójrz na fotkę.

Piotr 2022-09-19 17:33:15 Przecież na zdjęciu widać, ze stoi przed drogą dla rowerów.

;/ 2022-09-19 17:20:54 @zero karania: w tym kraju jedyna metoda to słupki/kule/płoty, nic wiecej nie daje rady, nakazy ,zakazy ,znaki NIC, tylko ogracznienia fizyczne blokują autkową rasę panow

;/ 2022-09-19 17:19:18 stac na auto stac na mandat, zgłaszac od razu do strazy miejskiej i mandatowac- kasa idzie do miasta czyli dla mieszkancow, niestety u nas nie ma aplikacji ktora pozwala anonimowo i wstecz czasowo zgłaszac takich januszy bez koniecznosci wizyty w sm

@Prawo nie zabrania 2022-09-19 16:55:18 Prawo nie zabrania również kraść , mordować i gwałcić idąc twoim tokiem rozumowania

Zieloni 2022-09-19 16:24:42 A gdzie "Zieloni " ? Zamiast chodzić z drzewami to może czas wziąść aparaty fotograficzne ( ewentualnie komórki , w tym umysłowe) i zaczną robić zdjęcia i wysyłać zgłoszenia do SM . Skoro walczą o klimat to rowery powinny być ich priorytetem

zero karania 2022-09-19 15:32:00 Może gdyby mandaty za nieprawidłowe parkowanie zaczynały się od 2 tys zł to minimalna szansa na poprawę sytuacji może by jakaś była , choć zapewne niezauważalna .Kary muszą być jednak egzekwowane bo ich wysokość i tak niczego nie zmieni

Prawo nie zabrania 2022-09-19 15:16:02 parkować na ścieżkach rowerowych.