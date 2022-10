Testy w SPP. Kamera już skanuje

Na szczecińskich ulicach pojawił się charakterystyczny pojazd. Ma ułatwić wyłapywanie kierowców, którzy nie płacą za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Pomoże też w analizowaniu zajętości miejsc na terenie strefy. Na razie jest testowany, od listopada rozpocznie jednak normalną pracę.

– Kontrola mobilna zwiększy skuteczność nadzoru nad wnoszeniem opłat za postój w SPP – tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, której podlega SPP. – Zaletą tego rozwiązania jest również to, że pozwala na gromadzenie danych na temat poziomu zajętości miejsc na poszczególnych ulicach na terenie strefy.

Przetarg na dostawę urządzenia wygrała firma MCX Pro z Warszawy. Zaoferowany przez nią system CityScanner kosztował 733,818 zł. Został zamontowany na samochodzie należącym do spółki.

– Przystosowany do e-kontroli volkswagen up! krąży po ulicach Szczecina od 7 października. Obecnie trwa programowanie i testowanie urządzeń – dodaje Wojciech Jachim. – Faktyczna e-kontrola opłat za postój w SPP rozpocznie się w listopadzie.

Założenie jest takie, że samochód wyposażony w kamery skanuje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i przekazuje je do bazy danych, gdzie znajdują się informacje o pojazdach uprawnionych do parkowania w strefie, czyli z wniesioną opłatą albo wykupionym abonamentem czy ryczałtem. System automatycznie weryfikuje, czy mijane pojazdy mają opłacony postój. By nie dopuścić do sytuacji, kiedy opłata dodatkowa nałożona zostanie na kierowcę, który dopiero zaparkował i jest w drodze do parkomatu, kontrola jest wykonywana dwukrotnie w kilkuminutowym odstępie czasu. ©℗

