Zmiany w parkowaniu. Nowe ceny na Starym Mieście

Fot. Dariusz Gorajski

Dwa nowe Płatne Parkingi Niestrzeżone powstaną zamiast Strefy Zamieszkania Stare Miasto, która przechodzi do historii. O planach miasta w tym zakresie informowaliśmy w połowie miesiąca. Zamiast SZSM od 1 września działać będą dwa nowe Płatne Parkingi Niestrzeżone. Wcześnie, bo prawdopodobnie już 1 lipca, w innej części Starego Miasta zacznie obowiązywać SPP



We wtorkowe popołudnie szczecińscy radni bez dyskusji przyjęli uchwały o likwidacji Strefy Zamieszkania Stare Miasto i utworzeniu dwóch nowych Płatnych Parkingów Niestrzeżonych: PPN Plac Orła Białego, PPN Dolny Taras.

- PPN Plac Orła Białego położony jest w części ul. Staromłyńskiej na odcinku od ul. Koński Kierat do ul. Grodzkiej oraz na ul. Koński Kierat od ul. Staromłyńskiej do ul. Mariackiej - tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która zarządza miejskimi parkingami. Opłata za postój za każde rozpoczęte 15 minut będzie tu kosztować 2,5 zł.

PPN Dolny Taras powstanie natomiast na ulicach Kłodnej, ul. Środowej, ul. Siennej, ul. Rynek Sienny, ul. Rynek Nowy, ul. Wielkiej Odrzańskiej, części ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Wielkiej Odrzańskiej, ul. Opłotki, ul. Osiek, ul. Kurza Stopka oraz ul. Targ Rybny. Tam opłata za każde rozpoczęte 15 minut postoju wyniesie 1,5 zł. Oba nowe PPN zaczną działać 1 września, a opłaty będą pobierane od 8 do 22 przez wszystkie dni tygodnia. Mieszkańcy obszaru abonamentowania, dysponujący pojazdem samochodowym, będą mieli prawo do zakupu abonamentu PPN, zgodnie z zasadą jeden pojazd - jeden lokal. Cena abonamentu półrocznego wyniesie 180 zł, rocznego – 360 zł.

Zarządca parkingów będzie naliczał opłaty dodatkowe w wysokości 200 zł w przypadku gdy korzystający z płatnych parkingów niestrzeżonych nie zapłaci opłaty parkingowej w sposób określony w regulaminie, gdy korzystający z płatnych parkingów niestrzeżonych zaparkuje pojazd poza miejscami wyznaczonymi do parkowania, lub gdy korzystający z miejsc dla dostawy przekroczy dopuszczalny czas postoju wyznaczony dla tych miejsc.

Nieco wcześniej, bo prawdopodobnie już 1 lipca, w innej części Starego Miasta powstanie czerwona podstrefa SPP. Obejmie 6 ulic, które na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic Łaziebnej, Mariackiej, części Tkackiej od pl. Żołnierza do Grodzkiej, części Staromłyńskiej od pl. Żołnierza do Końskiego Kieratu, części ulicy Koński Kierat od Mariackiej do Farnej oraz części Staromiejskiej od Grodzkiej do Wyszyńskiego. Wyrok uprawomocnił się 23 marca 2023 r. i od tego dnia na wspomnianych ulicach opłaty za parkowanie nie są pobierane. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI



