Zmiany w kursowaniu autobusów. Powodem przebudowy dróg

W najbliższych dniach mieszkańców czeka kilka zmian w trasach autobusów miejskich. To przez trwające prace drogowe w różnych częściach miasta.

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Pierwsza zmiana zacznie obowiązywać już 1 lipca, czyli dziś, i potrwa do odwołania. To efekt przebudowy ul. Krzemiennej i Smoczej. Zamknięty zostanie odcinek ul. Krzemiennej między ul. Sąsiedzką a ul. Metalową, co wymusi zmianę trasy linii 85. Autobusy pojadą objazdem przez ulice Metalową, Floriana Szarego i Krzemienną, z pominięciem przystanków "Krzemienna". Objazd będzie obowiązywał w obu kierunkach.

Od 5 lipca zmieni się trasa linii 53, 811 i 524 — powodem jest kolejny etap prac przy przebudowie al. Powstańców Wielkopolskich. Autobusy w obu kierunkach pojadą objazdem przez ulice Orawską, al. Powstańców Wielkopolskich i Budziszyńską. Zlikwidowane zostaną przystanki "Legnicka", "Frysztacka" na ul. Frysztackiej oraz "Ruska". W ich miejsce uruchomione zostaną przystanki: "Częstochowska" (w ciągu ul. Orawskiej za skrzyżowaniem z ul. Częstochowską, nr 29812), oraz dwa przystanki "Frysztacka" w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich (przed skrzyżowaniem z ul. Frysztacką, nr 21512 oraz za skrzyżowaniem z ul. Frysztacką, nr 21511).

Od 6 lipca zmieni się też trasa linii 72 — powodem jest budowa drogi ekspresowej S10. W kierunku pętli "Basen Górniczy" autobusy pojadą objazdem przez ulice Uczniowską, Przyszłości, Szosę Stargardzką i Zwierzyniecką, omijając przystanki "Trzcinowa" i "Balińskiego". Na trasie objazdu pojawią się przystanki "Uczniowska" i "Szosa Stargardzka" (na żądanie, wspólny z liniami 79, 93 i 534). W przeciwnym kierunku trasa pozostaje bez zmian.

(sag)

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