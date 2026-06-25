Komunikacja w trybie wakacyjnym. Zmiany rozkładów autobusów i tramwajów

Na czas wakacji kursowanie linii 98 i 908 zostanie zawieszone. Wiele innych linii będzie zaś jeździć według zmienionego rozkładu. Fot. Mirosław WINCONEK

Tradycyjnie już w związku z wakacjami i okresem urlopowym wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Pierwsze zaczną obowiązywać już od 27 czerwca.

REKLAMA

Na liniach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A, B, 53, 60, 66, 67, 74, 80, 86, 88, 102, 103, 106, 109, 221, 222, 223, 227, 244, 811 i 904 w dni powszednie obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wolnym od nauki w szkołach. Na liniach 7 i 10 w soboty obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wakacji letnich. Na liniach 5, 7 i 10 w dni świąteczne obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wakacji letnich. Kursowanie linii 98 i 908 zostanie zawieszone.

Od 1 lipca na linii 107 w dni powszednie obowiązywać będzie rozkład jazdy dla okresu lipiec – sierpień.

Stałe rozkłady jazdy mają wrócić 1 września.

(k)

REKLAMA