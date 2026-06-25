Czwartek, 25 czerwca 2026 r. 
REKLAMA 29 szczecin
REKLAMA

Komunikacja w trybie wakacyjnym. Zmiany rozkładów autobusów i tramwajów

Data publikacji: 25 czerwca 2026 r. 08:11
Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2026 r. 08:11
Komunikacja w trybie wakacyjnym. Zmiany rozkładów autobusów i tramwajów
Na czas wakacji kursowanie linii 98 i 908 zostanie zawieszone. Wiele innych linii będzie zaś jeździć według zmienionego rozkładu. Fot. Mirosław WINCONEK  

Tradycyjnie już w związku z wakacjami i okresem urlopowym wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Pierwsze zaczną obowiązywać już od 27 czerwca.

REKLAMA

Na liniach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A, B, 53, 60, 66, 67, 74, 80, 86, 88, 102, 103, 106, 109, 221, 222, 223, 227, 244, 811 i 904 w dni powszednie obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wolnym od nauki w szkołach. Na liniach 7 i 10 w soboty obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wakacji letnich. Na liniach 5, 7 i 10 w dni świąteczne obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wakacji letnich. Kursowanie linii 98 i 908 zostanie zawieszone.

Od 1 lipca na linii 107 w dni powszednie obowiązywać będzie rozkład jazdy dla okresu lipiec – sierpień.

Stałe rozkłady jazdy mają wrócić 1 września.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

29 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA