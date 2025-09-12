Stare Miasto w Stargardzie z nową organizacją ruchu

Zamknięto dla pojazdów wjazd w ul. Bolesława Chrobrego od strony ul. Portowej do ul. Kazimierza Wielkiego. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Prace modernizacyjne w historycznej części Stargardu nabierają tempa. Od poniedziałku, 8 września, wykonawca wszedł na kolejny odcinek ul. Bolesława Chrobrego - między ul. Portową a ul. Garncarską.

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany. Najważniejsza z nich to zamknięcie wjazdu w ul. Bolesława Chrobrego od strony ul. Portowej do ul. Kazimierza Wielkiego. Samo skrzyżowanie z ul. Kazimierza Wielkiego pozostanie jednak przejezdne. Do Starego Miasta będzie można dostać się również od strony ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Modyfikacje obejmą także kursowanie autobusów. Inaczej pojadą linie: 2, 3, 5, 10, 14 i 15. Szczegółowe rozkłady są na stronie przewoźnika.©℗

(w)