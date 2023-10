Zmiany trasy linii B i lokalizacji przystanku

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

W związku z pracami drogowymi w ciągu ul. Lubomirskiego do 6.10.2023 r. zmieniona została trasa linii B w kierunku osiedla Arkońskiego i lokalizacja przystanku „Kołłątaja” (nr 12721). Autobusy linii B jadące w kierunku Osiedla Arkońskiego kursują przez al. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Lubomirskiego do ronda Giedroycia. Przystanek „Kołłątaja” (nr 12721) w kierunku do osiedla Arkońskiego dla linii B został przeniesiony na przystanek „Kołłątaja” (nr 12731); wspólny z linią 2, 12, 87, 522, 523, 525, 530, 532 w kierunku do Podbórza/Dworca Niebuszewo.

(K)