Zmiany na Pomorzanach. Zaczną obowiązywać od niedzieli

Od niedzieli (24 maja) wprowadzone zostaną dwie ważne zmiany w organizacji ruchu w Alei Powstańców Wielkopolskich. Na odcinku między os. Polonia a pl. Szyrockiego będzie ruch dwukierunkowy, natomiast dojazd do szpitala będzie możliwy od strony ul. Milczańskiej przez ul. Orawską i ul. Szpitalną.
W niedzielę rano, 24 maja, zaczną obowiązywać dwie istotne dla kierowców zmiany w organizacji ruchu na przebudowywanej al. Powstańców Wielkopolskich.
Pierwsza dotyczy zapadliska w rejonie pl. Szyrockiego.
– Z powodu uszkodzenia jezdni odcinek między wiaduktem a pl. Szyrockiego od marca jest wyłączony z ruchu. To duże utrudnienie, zwłaszcza dla mieszkańców osiedla Polonia, którzy, aby dojechać do centrum, muszą korzystać z objazdów przez ul. Starkiewicza. Termin naprawy zapadliska nadal nie jest określony, dlatego zdecydowano, że na równoległej do uszkodzonego odcinka zachodniej nitce al. Powstańców Wielkopolskich od niedzieli zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.
Druga zmiana związana jest z wyłączeniem na czas przebudowy skrzyżowania ul. Milczańskiej z al. Powstańców Wielkopolskich. Dojazd do szpitala (i z powrotem) będzie możliwy przez ul. Orawską i ul. Szpitalną.
