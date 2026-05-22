Zmiany na Pomorzanach. Zaczną obowiązywać od niedzieli

Na al. Powstańców Wielkopolskich wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Powodem zapadlisko przy placu Szyrockiego. Fot. Dariusz GORAJSKI

Od niedzieli (24 maja) wprowadzone zostaną dwie ważne zmiany w organizacji ruchu w Alei Powstańców Wielkopolskich. Na odcinku między os. Polonia a pl. Szyrockiego będzie ruch dwukierunkowy, natomiast dojazd do szpitala będzie możliwy od strony ul. Milczańskiej przez ul. Orawską i ul. Szpitalną.

W niedzielę rano, 24 maja, zaczną obowiązywać dwie istotne dla kierowców zmiany w organizacji ruchu na przebudowywanej al. Powstańców Wielkopolskich.

Pierwsza dotyczy zapadliska w rejonie pl. Szyrockiego.

– Z powodu uszkodzenia jezdni odcinek między wiaduktem a pl. Szyrockiego od marca jest wyłączony z ruchu. To duże utrudnienie, zwłaszcza dla mieszkańców osiedla Polonia, którzy, aby dojechać do centrum, muszą korzystać z objazdów przez ul. Starkiewicza. Termin naprawy zapadliska nadal nie jest określony, dlatego zdecydowano, że na równoległej do uszkodzonego odcinka zachodniej nitce al. Powstańców Wielkopolskich od niedzieli zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Druga zmiana związana jest z wyłączeniem na czas przebudowy skrzyżowania ul. Milczańskiej z al. Powstańców Wielkopolskich. Dojazd do szpitala (i z powrotem) będzie możliwy przez ul. Orawską i ul. Szpitalną.

(K)

