Zapadlisko w jezdni. Al. Powstańców Wielkopolskich zamknięta w kierunku centrum

Fot. Tramwaje Szczecińskie

Zapadlisko i potężna dziura w nawierzchni jezdni al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie spowodowały, że dla ruchu kołowego zamknięty został odcinek między wiaduktem a pl. Szyrockiego - po stronie jezdni prowadzącej od Pomorzan do centrum.

Ruch z osiedla Polonia w stronę centrum jest możliwy przez ul. Starkiewicza albo Milczańską. Kierowcy jadący od strony Pomorzan do centrum muszą korzystać z objazdów przez Starkiewicza albo ul. Milczańską.

- Uszkodzony odcinek jest formalnie placem budowy, za który odpowiada firma ZUE S.A., realizująca przebudowę całej alei Powstańców Wielkopolskich. Dlatego ZUE S.A. w środę (4 marca) dokona odkrywki uszkodzonej nawierzchni, co umożliwi ocenę stanu podbudowy jezdni, ustalenie przyczyn jej uszkodzenia i podjęcie działań naprawczych - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Jak poinformował w poniedziałek odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli ZUE, firmy Prime Construction, która realizuje budowę pobliskiego "Ornament Szczecin", Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Tramwajów Szczecińskich. - Konkluzja spotkania jest taka, że w chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną zapadliska - przekazał rzecznik.

Ustalono natomiast okoliczności, które mogły się przyczynić do jego powstania. Są to głębokie wykopy wykonane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca uszkodzenia, gdzie prowadzona jest inwestycja "Ornament Szczecin". - Od przeszło roku zaobserwowano zapadnięcia nawierzchni jezdni al. Powstańców Wlkp. w stronę centrum. W tym rejonie zaobserwowano również studzienki wyniesione - wylicza Wojciech Jachim.

ZWiK poinformował również o wykryciu w pobliżu miejsca uszkodzenia awarii wodociągu, która wystąpiła w okresie ostatnich dwóch tygodni. Dodatkowo w rejonie uszkodzenia ZUE S.A. wykonywał przyłącze średniego napięcia pod jezdnią w trzecim kwartale 2025 roku.

(k)

