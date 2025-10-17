Wraca ruch na ważnym odcinku na Pomorzanach [GALERIA]

Odcinek od placu Szyrockiego do ul. Starkiewicza zostanie na całej długości otwarty dla ruchu. Fot. Piotr Sikora

Duża zmiana w organizacji ruchu w alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. W tę sobotę odcinek od ronda Szyrockiego do ul. Starkiewicza zostanie w całości otwarty dla pojazdów, w obu kierunkach.

ZUE, generalny wykonawca przebudowy al. Powstańców Wielkopolskich zapowiada wprowadzenie 18 października nowej czasowej organizacji ruchu od placu Szyrockiego do ul. Szpitalnej. Odcinek od placu Szyrockiego do ul. Starkiewicza zostanie na całej długości otwarty dla ruchu.

- Po przebudowie będzie to droga dwujezdniowa dwukierunkowa - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. - Kierowcy będą mieli do dyspozycji w obu kierunkach po jednym pasie o szerokości od 3 do 3,5 metra. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h i obustronny zakaz zatrzymywania się.

Na odcinku od ul. Starkiewicza do ul. Milczańskiej dopuszczony pozostanie tylko ruch pojazdów budowy, służb komunalnych i dojazd do posesji. Przejazd al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Milczańskiej do ul. Szpitalnej zostanie zamknięty i będzie nieprzejezdny do 31 października br. W tym czasie zostaną wykonane roboty sieciowe, po których skrzyżowanie ponownie będzie otwarte dla ruchu.

Z kolei 9 listopada zostanie zamknięty przejazd Budziszyńska - Smolańska. W związku z pracami wykonywanymi w tym rejonie fragment ulicy Budziszyńskiej ulegnie zwężeniu, a ruch po niej będzie odbywał się wahadłowo.

Zamknięcie ul. Smolańskiej spowoduje korektę istniejących objazdów.

Inwestycję pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli" realizuje krakowska firma ZUE. Rolę inwestora zastępczego w imieniu Gminy Szczecin pełni spółka Tramwaje Szczecińskie. (K)

