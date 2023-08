Zmiany na liniach i ulicach. Weekend pod znakiem „Żagli"

Impreza na Wałach Chrobrego i Łasztowni przyciąga tłumy szczecinian i turystów. Wymusza jednak zmiany w organizacji ruchu oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. Fot. Dariusz GORAJSKI

Już tylko godziny dzielą nas od kolejnej żeglarskiej imprezy w Szczecinie. Żagle 2023 odbywać się będą od piątku do niedzieli, ale organizacja imprezy wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu w rejonie Łasztowni i Wałów Chrobrego oraz zmienionym kursowaniem komunikacji miejskiej.

Mieszkańcy ulic objętych zmianami będą mogli dojeżdżać do swoich domów za okazaniem przepustki wjazdowej. Te można odbierać w Biurze wydawania przepustek przy ul. Jana z Kolna 6, w godzinach 8-18. Część zmian wprowadzono już z początkiem sierpnia. W nocy z czwartku na piątek zaczną obowiązywać kolejne.

Zamknięte dla ruchu (do godz. 5 w poniedziałek 21 sierpnia) zostaną: ul. Władysława IV od ul. Świętego Floriana do ul. Spichrzowej (wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami), ul. Celna (wjazd wyłącznie z przepustkami), ul. Zbożowa (na odcinku do ul. Spichrzowej możliwy będzie jedynie wjazd z przepustkami), ul. Zygmunta Starego, od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego (na odcinku od ul. Jarowita do ul. Henryka Pobożnego możliwy będzie ruch pojazdów z przepustkami, a na odcinku od ul. Starzyńskiego do ul. Henryka Pobożnego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy), ul. Szczerbcowa od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego (na odcinku od ul. Jarowita do ul. Henryka Pobożnego możliwy będzie ruch pojazdów z przepustkami, na odcinku od ul. Henryka Pobożnego do ul. Starzyńskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy), ul. Henryka Pobożnego od ul. Zygmunta Starego do ul. Szczerbcowej (na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Szczerbcowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy). Ograniczenie będzie wprowadzone także na ul. Jarowita, gdzie częściowo możliwy będzie ruch pojazdów z przepustkami, ale na odcinku od ul. Szczerbcowej do ul. Zygmunta Starego nastąpi całkowite zamknięcie. Zamknięte będą również: ul. Małopolska od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej, ul. Wawelska od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, ul. Wały Chrobrego, ul. Komandorska oraz ul. Admiralska.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu będzie się odbywać sukcesywnie do godz. 5 we wtorek 22 sierpnia.

Organizatorzy apelują o pozostawienie samochodów na parkingach i korzystanie z komunikacji miejskiej. Na czas wydarzenia wydłużone zostanie kursowanie wybranych dziennych linii autobusowych i tramwajowych, tak aby po zakończeniu imprezy ułatwić mieszkańcom powrót do domów. Komunikacja miejska zostanie wzmocniona, a w rezerwie będą dodatkowe autobusy i tramwaje. Kursy tych pojazdów będą się odbywały na polecenie Centrali Ruchu ZDiTM.

W dniach 18 i 19 sierpnia do północy zostanie wydłużone kursowanie linii tramwajowych nr: 2, 5, 6, 7 i 8. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23.00-0.00 dla linii autobusowych 68 (pl. Rodła – Świergotki), 75 (Celna – Osiedle Zawadzkiego), 87 (Celna – Podbórz), 107 (pl. Rodła – Police Wyszyńskiego Polana), 241 (Celna – Przecław), 806 (pl. Rodła – Pomorzany Dobrzyńska), B (Osiedle Bukowe – Osiedle Arkońskie) oraz C (pl. Rodła – Osiedle Kasztanowe).

Zaplanowano również dodatkowe kursy na linii 64 (Dąbie Osiedle – Klucz bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”), 73 (Basen Górniczy – Wielgowo Borsucza), 79 (Rondo Ułanów Podolskich – Jezierzyce), 84 (Turkusowa – Kijewo) oraz 96 (Basen Górniczy – Osiedle Kasztanowe).

Tomasz TOKARZEWSKI