Żagle i utrudnienia. Dodatkowe tramwaje i autobusy, zamknięte ulice

Kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z weekendową organizacją imprezy Żagle 2022 obowiązują od piątku (19 sierpnia) na ulicach Szczecina. Wprowadzone zostały zarówno w rejonie Wałów Chrobrego, jak i Łasztowni.

Do poniedziałku, 22 sierpnia, do godz. 5, zamknięte będą ul. Władysława IV od ul. Świętego Floriana do ul. Spichrzowej, Celna, ul. Zbożowa, ul. Jarowita na odcinku od Zygmunta Starego do ul. Szczerbcowej, ul. Zygmunta Starego – od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, ul. Szczerbcowa – od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Zygmunta Starego do ul. Szczerbcowej, ul. Małopolska od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej, ul. Wawelska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, ul. Wały Chrobrego, ul. Komandorska i ul. Admiralska. Na część tych ulic lub ich odcinki wjazd jest możliwy wyłącznie z przepustkami.

Częściowe ograniczenia obowiązują w ciągu ulic Jana z Kolna - zawężenie jezdni na odcinku pomiędzy Trasą Zamkową a ul. Kapitańską i ul. Zygmunta Starego – odcinek od ul. Starzyńskiego do ul. Matejki, gdzie wyznaczono postój TAXI.

Udając się na imprezę warto skorzystać z komunikacji miejskiej. Samochody można pozostawić m.in. na parkingu przy ulicy Turkusowej oraz P&R na Hangarowej, uzgodniony został też dodatkowy parking dla samochodów osobowych na terenie Selgrosa, gdzie jest możliwość przesiadki na tramwaj 2, 7 i 8 z pętli Turkusowa.

Na czas wydarzenia komunikacja miejska zostanie wzmocniona, a w rezerwie będą dodatkowe autobusy i tramwaje. Kursy tych pojazdów będą się odbywały na polecenie Centrali Ruchu.

W dniach 19 i 20 sierpnia zaplanowano dodatkowe kursy. Kursowanie linii tramwajowych 1, 2, 6, 7 i 8 oraz autobusowych 68, 75, 87, 107, 241 (trasa wydłużona z Wyszyńskiego do Przecławia), 806, B i C. Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23:00–0:30 dla linii autobusowych 64, 71, 73, 79, 96 oraz specjalnej linii 865 kursującej na trasie Turkusowa – Osiedle Bukowe – Osiedle Nad Rudzianką – Turkusowa trasą Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Chłopska – Nad Rudzianką – Gwarna – Dąbska – Handlowa – Przelotowa – Turkusowa.

ToT

PROGRAM IMPREZY