Piątek, 16 stycznia 2026 r. 
Zmiany kadrowe w szpitalu w Nowogardzie. Dyrektor Lembas odchodzi

Data publikacji: 16 stycznia 2026 r. 11:39
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2026 r. 11:41
Zmiany kadrowe w szpitalu w Nowogardzie. Dyrektor Lembas odchodzi
Fot. Szpital w Nowogardzie  

Podczas posiedzenia rady społecznej szpitala, 14 stycznia, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, Kazimierz Lembas, poinformował o swojej decyzji dotyczącej zakończenia pełnienia funkcji. Jak zapowiedział, swoją misję dyrektora zakończy z końcem stycznia 2026 roku.

Kazimierz Lembas od wielu lat kieruje nowogardzką placówką. Tę funkcję będzie pełnił tylko do końca stycznia.

– Panie dyrektorze bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i wszelką wiedzę, jaką mi Pan przekazał w ostatnim czasie – napisał na swoim profilu fejsbukowym Michał Wiatr, burmistrz Nowogardu.

Chcieliśmy wczoraj zapytać dyrektora o powody jego rezygnacji, ale podobnie jak burmistrz Nowogardu, był dla nas nieuchwytny.

Podczas środowego spotkania dyrektor szpitala przekazał również ważną informację dla pacjentów i mieszkańców regionu. Zadeklarował, że od lutego 2026 roku zostanie przywrócona działalność oddziału wewnętrznego oraz oddziału chirurgii. Oddziały te zostały czasowo zawieszone 1 stycznia na okres miesiąca. Zawieszenie odbyło się za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Decyzję 31 grudnia ub.r. podjął Wojewoda Zachodniopomorski. ©℗

(w)

