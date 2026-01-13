Nie żyje autor historii zesłańców. Ostatnie pożegnanie Piotra Słomskiego [GALERIA]

12 stycznia 2026 roku na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie pożegnano Piotra Słomskiego – Nowogardzianina, redaktora naczelnego „Dziennika Stargardzkiego”, nauczyciela, dziennikarza i człowieka zaangażowanego w sprawy lokalnej społeczności z Nowogardu i Stargardu. Msza żałobna została odprawiona w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie przez proboszcza parafii ks. kan. Grzegorza Gruszkę z udziałem innych kapłanów. Piotr Słomski zginął tragicznie 2 stycznia w wypadku samochodowym na drodze Suchań–Dobrzany. Miał 42 lata.



REKLAMA

To nie tak miało być. W redakcji „Dziennika Stargardzkiego”, z którą Piotr Słomski był związany przez lata jako dziennikarz i redaktor naczelny, zapewne wciąż leżą niedokończone teksty, a w kalendarzu zapisane są spotkania, które nigdy się nie odbędą.

Na nowogardzkim cmentarzu Piotra Słomskiego żegnali najbliżsi, przyjaciele, współpracownicy oraz mieszkańcy miasta, wśród nich burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i jego zastępcy. Przybyli także Sybiracy z Franciszką Kobylińską, przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Koło w Nowogardzie – ludzie, których losy przez lata opisywał z niezwykłą wrażliwością i szacunkiem, ratując lokalną historię od zapomnienia. Tragiczny wypadek, do którego doszło 2 stycznia w pobliżu miejscowości Szadzko, odebrał życie dziennikarzowi, który dla lokalnej społeczności był nie tylko jej głosem, ale często także powiernikiem najtrudniejszych wspomnień. Szczególne miejsce w jego dorobku zajmowała tematyka Sybiru. Piotr Słomski oddał głos tym, którzy przez dziesięciolecia milczeli o dramatach zesłania. Był autorem książki „Do zobaczenia, Kasztanku!” – poruszającej opowieści o zsyłkach i życiu na Syberii, ważnej pozycji poświęconej losom Kresowian i Sybiraków. W swoich cyklicznych artykułach, publikowanych m.in. na łamach „Dziennika Nowogardzkiego i Stargardzkiego”, przybliżał czytelnikom dramatyczne historie ludzi, których znał osobiście.

Podczas uroczystości pogrzebowych szczególnie poruszającym momentem było pożegnanie ze strony rodziny. Ojciec zmarłego, Marek Słomski, drżącym głosem zwrócił się do zgromadzonych, żegnając syna w imieniu najbliższych. W ciszy nowogardzkiego cmentarza wybrzmiał hymn Sybiraków – symboliczne podziękowanie za pamięć, słowo i szacunek. Po uroczystości rodzina Piotra Słomskiego przekazała słowa wdzięczności wszystkim, którzy przyszli go pożegnać.

– W imieniu całej naszej rodziny pragnę podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli Piotrowi w ostatniej jego drodze oraz nam, żałobnikom. Państwa obecność, modlitwa i dobre słowa są dla nas wyrazem szczególnego szacunku i wsparcia, za które z całego serca dziękuję wraz z rodziną – powiedział Marek Słomski.

©℗

Tekst i fot. Jarosław Bzowy

REKLAMA