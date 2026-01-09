Śmiertelnie niebezpieczna iglica w Nowogardzie. Interweniowali strażacy, burmistrz obiecuje

Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr zapowiada, że iglica po renowacji wróci na swoje miejsce. Fot. FB/Michał WIATR

Zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców pojawiło się w samym centrum Nowogardu. Przechylona iglica na dachu zabytkowego ratusza mogła w każdej chwili runąć na chodnik lub jezdnię. W minioną niedzielę strażacy zostali wezwani do pilnej interwencji, by zabezpieczyć obiekt i wyeliminować potencjalne niebezpieczeństwo.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, opisana wyżej sytuacja stwarzała realne zagrożenie. Najpierw na miejscu interweniował zastęp PJRG Nowogard. Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania strażacy zabezpieczyli teren wokół ratusza. Następnie ratownicy, wyposażeni w szelki bezpieczeństwa, weszli do kosza podnośnika i dokonali bezpośredniej oceny stanu konstrukcji uszkodzonej iglicy.

– Ze względu na znaczne uszkodzenie trzpienia utrzymującego element w pionie oraz realne zagrożenie dla osób poruszających się chodnikiem, kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o całkowitym usunięciu iglicy z dachu i jej zabezpieczeniu w koszu podnośnika. Sprawdzono również pozostałe elementy dachu w sąsiedztwie iglicy – przekazali strażacy w komunikacie. Po zlikwidowaniu zagrożenia, miejsce zdarzenia zostało przekazane zarządcy budynku, natomiast zdemontowaną iglicę przekazano władzom gminy.

Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr podziękował strażakom za sprawną akcję, informując, że iglica trafi do renowacji i po zakończeniu prac wróci na wieżę ratusza.

Iglica ratusza w Nowogardzie pochodzi z 1910 roku. Miejmy nadzieję, że niebawem powróci na swoje miejsce, przywracając historyczny charakter budowli. ©℗

Jarosław BZOWY

