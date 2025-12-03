Zmiana w RCM. Szef szpitala zrezygnował

Zmiana na stanowisku nastąpiła w poniedziałek. Fot. RCM w Białogardzie

Mieszkańcy Białogardu są zaskoczeni. Prezes należącej do powiatu spółki Regionalne Centrum Medyczne zrezygnował z zajmowanego stanowiska.

Mowa o podmiocie, który prowadzi białogardzki szpital. Piotr Skaskiewicz, który stał na czele zarządu spółki, o swojej rezygnacji zawiadomił Radę Nadzorczą. Ta ją przyjęła, ale wygląda na to, że na formalną decyzję dotychczasowego prezesa była przygotowana. Tego samego dnia powołała bowiem na jego stanowisko główną księgową spółki, a zarazem jej prokurenta Krystynę Janowską. Jak się dowiedzieliśmy, powodem odejścia z pracy dotychczasowego prezesa były sprawy natury osobistej.

– Dziękuję byłemu już prezesowi RCM Piotrowi Skaskiewiczowi za świetną pracę na rzecz białogardzkiego szpitala i życzę powodzenia na nowej drodze zawodowej. Nowej pani prezes życzę samych sukcesów – podkreśla starosta białogardzki Paweł Wiśniewski.

Krystyna Janowska w białogardzkim szpitalu pracuje od 1999 roku. Piotr Skaskiewicz funkcję prezesa Regionalnego Centrum Medycznego pełnił od 2022 roku. Wcześniej prowadził własną działalność gospodarczą. ©℗

