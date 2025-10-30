Czwartek, 30 października 2025 r. 
Data publikacji: 29 października 2025 r. 12:23
Ostatnia aktualizacja: 29 października 2025 r. 13:52
Na widok policjantów próbował się schować w bagażniku
Fot. KPP w Białogardzie  

Uwagę policjantów patrolujących w nocy ulice Białogardu zwróciło nietypowe zachowanie młodego mężczyzny. Gdy ich zobaczył zaczął bowiem wchodzić do samochodowego bagażnika.

Do zdarzenia doszło w środę (29 października) podczas nocnego patrolu. Policjanci w nieoświetlonym miejscu zauważyli zaparkowany samochód marki Toyota oraz siedzącego w jego wnętrzu mężczyznę. Na ich widok zaczął on zachowywać się nerwowo i próbował się schować w bagażniku auta. Policjanci nie pozwolili jednak na to i rozpoczęli interwencję wobec 25-letniego mieszkańca powiatu białogardzkiego.

Jak się okazało powodem niecodziennego zachowania mężczyzny były substancje psychotropowe, które posiadał przy sobie. Wykonane przez technika kryminalistyki oględziny zabezpieczonego środka potwierdziły, że jest to mefedron o wadze 2,225 g.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

@Oj tam znowu...
2025-10-30 13:41:58
synu wiatru i kurzu...
Oj tam znowu...
2025-10-29 18:26:58
Nie jeden tuskowy leming ze wstydu chciał by się schować.
@E, Policjanty !
2025-10-29 16:11:40
Gdyby z więzień pozwalniać wszystkich którzy siedzą za przestępstwa bez ofiary t.j. posiadanie środków zabronionych czy jazdę rowerem pod wpływem, to nagle okazałoby się że połowa więzień jest zbędna. Polski system penitencjarny, służby, urzędnicy, sądy, laboratoria, biegli, politycy - żyją z tego że praktycznie jakakolwiek ilość środków zabronionych jest kryminalizowana. Jakby wprowadzić legalizacje posiadania na własny użytek, to setki tysięcy ludzi z tego systemu okazałoby się zbędnych.
areszt
2025-10-29 13:50:03
Za taką ilość? A prawdziwi bandyci są po spisaniu zeznań puszczani wolno, a tu z automatu areszt, mimo że ilość znikoma, podlegająca pod warunkowe umorzenie, a maksymalny wyrok nie przekracza 8 lat, co mogłoby być przyczyną do aresztu. W takiej sytuacji areszt, to grube nadużycie. Ba, ale jak w tym kraju to nawet terrorystów się uniewinnia, a zbrodniarzy wojenny zaprasza z honorami, to jak tu ma być normalnie. Więc jak widać poszanowanie prawa i priorytety stoją tu na głowie.
Tfu
2025-10-29 13:06:07
I to jest cała prawda o tych "prawilniakach" - zgrywa cwaniaka, a na widok policji ucieka niczym pospolity tchórz.
E, Policjanty !
2025-10-29 13:02:21
Przestańta tak zamykać ludziów, bo zabraknie pryczów dla PIS-orów! Żurek nagrzewa Sendziów, i bedzie jech wsadzał!

