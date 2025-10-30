Na widok policjantów próbował się schować w bagażniku

Fot. KPP w Białogardzie

Uwagę policjantów patrolujących w nocy ulice Białogardu zwróciło nietypowe zachowanie młodego mężczyzny. Gdy ich zobaczył zaczął bowiem wchodzić do samochodowego bagażnika.

REKLAMA

Do zdarzenia doszło w środę (29 października) podczas nocnego patrolu. Policjanci w nieoświetlonym miejscu zauważyli zaparkowany samochód marki Toyota oraz siedzącego w jego wnętrzu mężczyznę. Na ich widok zaczął on zachowywać się nerwowo i próbował się schować w bagażniku auta. Policjanci nie pozwolili jednak na to i rozpoczęli interwencję wobec 25-letniego mieszkańca powiatu białogardzkiego.

Jak się okazało powodem niecodziennego zachowania mężczyzny były substancje psychotropowe, które posiadał przy sobie. Wykonane przez technika kryminalistyki oględziny zabezpieczonego środka potwierdziły, że jest to mefedron o wadze 2,225 g.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(k)

REKLAMA