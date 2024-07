Zlot żaglowców, zmiany w organizacji ruchu. Przepustki gotowe do odbioru

Przepustki można odebrać w siedzibie Dworca Morskiego przy ulicy Jana z Kolna 6. Fot. ŻSTW

Już w tym tygodniu pojawią się pierwsze zmiany w organizacji ruchu kołowego w rejonie Wałów Chrobrego i Łasztowni. Otwarte zostało biuro przepustek, w którym mieszkańcy ulic podlegających czasowej organizacji ruchu na czas finału regat The Tall Ships Races mogą dostać wjazdówki. Można je odebrać w siedzibie Dworca Morskiego przy ulicy Jana z Kolna 6. Biuro będzie otwarte wyłącznie do 5 sierpnia (poniedziałek-piątek) w godzinach 8-18, sobota-niedziela: 10-18.

Przepustki będą upoważniały do wjazdu do dwóch stref: to strefa czerwona, do której wjazd zostanie ograniczony wyłącznie dla pojazdów organizatora, uprawnionych służb i firm posiadających w tej strefie siedzibę. Za każdą przepustkę, wydaną do tej strefy, pobrana zostanie kaucja, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Druga to strefa niebieska, do której wjazd z możliwością parkowania otrzymają wyłącznie mieszkańcy i pracownicy firm oraz instytucji zlokalizowanych przy ulicach: Małopolska, Pobożnego, Zygmunta Starego, Szczerbcowa, Wawelska, Kapitańska, Storrady, Zbożowa na odcinku do skrzyżowania ze Spichrzowa lub posiadacze przepustek do strefy czerwonej.

Mieszkańcy wyżej wymienionych ulic otrzymają po 1 przepustce na lokal mieszkalny. Należy w biurze przepustek okazać dowód zamieszkania: opłacony rachunek z adresu lokalu lub zameldowanie pod właściwym adresem. Firmy i instytucje z wymienionych ulic otrzymają po 2 przepustki na firmę. Firmy posiadające własne parkingi otrzymają przepustki w liczbie posiadanych miejsc parkingowych. Za wydanie przepustki do strefy czerwonej dla grup: organizatorzy, wystawcy Jarmarku pod Żaglami, firmy operujące w rejonie ścisłego zamknięcia, podwykonawcy organizatora pobierana jest kaucja.

Przepustka powinna być okazana każdorazowo przy wjeździe na teren imprezy przy punkcie kontrolnym, a następnie pozostawiona w aucie w widocznym miejscu, stroną z danymi do góry. Powinna mieć wypełnione wszystkie rubryki, tj. nr rejestracyjny, nr kontaktowy, nazwa firmy. Uprawnia do wjazdu jednego pojazdu, którego numer rejestracyjny jest podany na przepustce. W razie pytań lub wątpliwości uruchomiony został adres poczty elektronicznej i nr telefonu: przepustki@zstw.szczecin.pl; tel. 451 005 918.

UWAGA! W strefie czerwonej parkowanie możliwe będzie jedynie w wyznaczonych miejscach dla pojazdów posiadających specjalne przepustki. Pojazdy bez nich, zaparkowane w strefach wyłączonych z ruchu, będą odholowywane na koszt właściciela pojazdu.

Zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane etapami:

Etap 1 – 27 lipca (sobota) od godz. od 6.00 do 29 lipca (poniedziałek) do godz. 00.01, zostanie całkowicie zamknięta: ul. Zbożowa i Wendy od skrzyżowania z ul. Spichrzową, ul. Komandorska.

Etap 2 – 29 lipca (poniedziałek) od godz. 00.01 do 31 lipca (środa) do godz. 00.01. W ramach etapu całkowicie zostaną zamknięte: ul. Zbożowa i Wendy od skrzyżowania z ul. Spichrzową, ul. Komandorska, ul. Admiralska, ul. Wawelska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, ul. Wały Chrobrego, ul. H. Pobożnego na odcinku od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej, ul. Małopolska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej, ul. Jana z Kolna na odcinku od łącznicy wjazdowej Trasy Zamkowej od strony Mostu Długiego do ul. Kapitańskiej, łącznica wjazdowa i zjazdowa Trasy Zamkowej w kierunku ul. Dubois. Ruch pojazdów zostanie ograniczony na ulicach (wjazd wyłącznie z przepustkami): ul. Łady na odcinku od ul. Kapitańskiej do skrzyżowania z ul. Dubois, ul. Storrady.

Etap 3 – 31 lipca (środa) od godz. 00.01 do 6 sierpnia (wtorek) do godz. 4.00. zostaną zamknięte: ul. Władysława IV od ul. Św. Floriana, wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami; ul. Celna., wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami; ul. Zbożowa – na odcinku do ul. Spichrzowej możliwy będzie jedynie wjazd z przepustkami; ul. Jana z Kolna na odcinku od łącznicy wjazdowej Trasy Zamkowej od strony Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kapitańską; ul. Z. Starego na odcinku od ul. H. Pobożnego do ul. Wały Chrobrego, na odcinku od ul. Starzyńskiego do ul. H. Pobożnego możliwy będzie ruch pojazdów z przepustkami. Na odcinku od ul. Starzyńskiego do ul. H. Pobożnego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy; ul. Szczerbcowa na odcinku od ul. H. Pobożnego do ul. Wały Chrobrego, na odcinku od ul. H. Pobożnego do ul. Starzyńskiego możliwy będzie ruch pojazdów z przepustkami, na odcinku od ul. H. Pobożnego do ul. Starzyńskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy; ul. H. Pobożnego na odcinku od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej, na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Szczerbcowej wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy; ul. Jarowita, ul. Małopolska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej, na odcinku od ul. H. Pobożnego do ul. Jarowita możliwy będzie ruch pojazdów z przepustkami; ul. Wawelska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego; ul. Wały Chrobrego; ul. Komandorska; ul. Admiralska; na ul. Plantowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Starzyńskiego do ul. Matejki.

Etap 4 – 6 sierpnia (wtorek) od godz. 4.00 do 8 sierpnia (czwartek) do godz. 4.00 będą zamknięte: ul. Wendy i Zbożowa od skrzyżowania z ul. Spichrzową, ul. Komandorska, w ciągu ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej zostanie wprowadzony ruchu dwukierunkowy.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu – 8 sierpnia (czwartek) do godz. 4.00.

W dniach 29-30 lipca w godzinach szczytu komunikacyjnego – od godz. 6.00 do godz. 9.00 umożliwiony będzie zjazd z Trasy Zamkowej w kierunku ul. Jana z Kolna w stronę Stoczni Szczecińskiej.Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna od strony Stoczni Szczecińskiej zostanie poprowadzony ulicami: w kierunku Trasy Zamkowej: Dubois-Parkowa-Malczewskiego-Matejki-Trasa Zamkowa; w kierunku Mostu Długiego: Dubois-Parkowa-Malczewskiego-Matejki -Trasa Zamkowa-Farna-Sołtysia-Wyszyńskiego. Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna od strony Trasy Zamkowej w kierunku Stoczni Szczecińskiej zostanie poprowadzony ulicami: Matejki-Malczewskiego-Parkowa-Dubois. Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna w kierunku Stoczni Szczecińskiej od strony Mostu Długiego zostanie poprowadzony ulicami: Wyszyńskiego-al. Niepodległości-Wyzwolenia-Malczewskiego-Parkowa-Dubois.

(K)