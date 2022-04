Zlikwidowali nielegalny punkt hazardowy w centrum Szczecina

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa zamknęła nielegalny punkt hazardowy w centrum Szczecina. W środku funkcjonariusze zatrzymali klasyczne automaty do gier.

W Wielkanoc funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w lokalu w centrum miasta.

- Na miejscu zabezpieczyliśmy sześć klasycznych automatów do gier hazardowych. W lokalu przebywały trzy osoby - potencjalni gracze, którzy zostali przesłuchani w charakterze świadków. Zabezpieczone automaty wraz z dokumentacją przekazano do dalszych czynności - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Działania KAS wspierali policjanci.

Hazard polegający na udostępnianiu nielegalnych gier hazardowych jest w Polsce zakazany. Za tego typu działalność grożą wysokie kary finansowe - od 67197,6 zł do 26.879.997,6 zł albo kara pozbawienia wolności do lat 3, lub obie te kary łącznie. Odpowiedzialności podlega zarówno urządzanie nielegalnych gier hazardowych (także w internecie), jak i udział w takich grach. Uczestniczenie w nielegalnej grze hazardowej stanowi, zgodnie Kodeksem karnym skarbowym, przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny od 11.120 zł do 4.4780.000 zł.

(k)