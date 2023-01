Złe powietrze nad Szczecinem. Skąd czuć siarką?

Do czwartku nie udało się ustalić odpowiedzialnego za przekroczenie ilości dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym, a na internetowej stronie WIOŚ pojawił się uspakajający komunikat, że „w trakcie doraźnego monitoringu jakości spalin wydobywających się do emitorów nie stwierdzono zwiększenia emisji SO2 do atmosfery z tych punktów”.

Skontaktowano się również ze strażą pożarną i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podjęto wspólne działania. Inspektorzy udali się do przedsiębiorstw emitujących zanieczyszczenia do powietrza. W efekcie poddano kontroli następujące zakłady: Elektrownia Szczecin, PGE EC, PGE Dolna Odra, SEC, ZUO oraz Zakłady FOSFAN S.A. Na czwartek zaplanowano inspekcję w ZCH Police.

Jak się dowiedzieliśmy w WIOŚ, poddano analizie dane meteorologiczne i dokonano wstępnego wytypowania zakładów mogących stanowić źródło zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi. Sprawdzono kto ewentualnie mógł uwolnić SO2 do powietrza.

W środę po południu wiatry przywiały do Szczecina silny zapach siarki. Był on na tyle intensywny, że wzbudził niepokój mieszkańców. Powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Komentarze

jan 2023-01-19 23:44:20 co za szujnia, dla nich liczy się, ze ustało, a nie kto się przyczynił! zero odpowiedzialnosci poniesie sprawca

Johny 2023-01-19 21:17:05 Do wszystkich którzy jadą tu po PISIE.Debile! Temat siarki a nadęte bufony i polityczne jełopy wykorzystają każdy temat aby swe wypociny polityczne wylać przed innymi i podwyższyć swoje EGO z minus jeden do zera.Oddawajcie wszystko + które bierzecie na instytucje charytatywne i wtedy jedźcie po pisie. Brać to bierzecie ale mordą szczekacie

ffsfa 2023-01-19 20:33:54 Hahaha Czyli przełożyli kontrolę Polic na czwartek, żeby mogli ukryć. Typowo pisowskie. A najbardziej jeb....o na północy

WDW 2023-01-19 20:22:36 Dąbska ciepłownie sprawdzić i tą na Zawadzkiego

@Mieszkaniec 2023-01-19 19:43:50 Próbuj swoją fobie leczyć kiepie :)) Od kiedy to woda z kanalizacji deszczowej trafia do kranów ?? Ty chyba z PISu ??? Prawda ??

Jak pachnie 2023-01-19 19:31:41 Siarka? Ja wiem ale czy wy wiecie? Może to coś innego niż siarka?

@Mieszkaniec 2023-01-19 19:07:58 Nie zesraj się!

Kurt Rolson 2023-01-19 18:59:55 Ojoj a gdzie nasz urbanista nadworny miasta? Słyszał coś o naturalnym przewietrzaniu miasta? Jak słyszał, to czy dalej bez opamiętania będzie zgadzał sie na dziką deweloperkę gdzie wolny plac, to do zabudowy... żenada!!!

Mieszkaniec 2023-01-19 18:55:54 Zatrute powietrze, siarę, toksyny i ponad 100 substancji rakotworczych to mamy codziennie na przystankach komunikacji miejskiej gdzie ponad 100 tysiecy smierdzieli tytoniowych truje siebie i innych biernie- w tym kobiety w ciazy i dzieci mimo ZAKAZU PALENIA PAPIEROSOW NA CAŁEJ DLUGOSCI PRZYSTANKOW-oczywiscie mandatow nikt nie daje, bo po co ,a potem ludzie umieraja na raka i inne choroby bo ktos chce sie truc a przy okazji innych ! potem kiepy do kanalizy ,smacznej wody z kranika zycze

Wiadomo... 2023-01-19 18:29:47 Mieszkałem długo na Gocławiu. Identyczny smród zawsze szedł z Superfosfatu a teraz z Fosfana. Nie trzeba długo szukać bo to trwa od dawna. Inspektorat Ochrony Środowiska wiele ma zgłoszeń w tej sprawie nie od wczoraj. Wystarczył lepszy wiatr od północy aby reszta poczuła co innych często spotyka. Sprawa tradycyjnie będzie umożona.

Wera 2023-01-19 18:27:15 Grzyby w lasach za Głębokim są karłowate.

ADAMS 2023-01-19 18:19:05 Dzisiaj Police akurat zieją SO2 na północ, na Wolin. Za to na Szczecin leci SO2 ze Schwedt. Każdy sobie może zobaczyć na Ventusky .com w zakładce zanieczyszczenie powietrza SO2.

Florian 2023-01-19 17:41:07 Dla pewności trzeba sprawdzić też piece hucie

Aplar Solar 2023-01-19 17:35:55 Czyszczą magazyny.

Ja juz ten WIOS 2023-01-19 17:10:30 to nawet Unia postraszylam, jak sie w koncu tymi Policami nie zajma. To chyba bylo piec lat temu. Chyba sie niespecjalnie przejeli ... .

Zan 2023-01-19 16:53:23 Police to może dopiero za tydzień zbadają?

Musasi 2023-01-19 16:42:53 Nie wiem co za specjaliści pracują w tych "b.ważnych" instytucjach ale dla mnie - laika - to 99,999.....% to ZCH Police truli, trują i dalej będą truć do czasu jak dysydenci nie odczują tego na własnych kontach.

Wiem 2023-01-19 16:24:27 Jak siarka to na pewno z budynku przy Mickiewicza 69a

Niebywale, ze WIOS 2023-01-19 16:11:23 sie w ogole zainteresowal sprawa. Wszyscy wiedza, ze to z Polic.

Chyba nie chca 2023-01-19 16:06:18 ustalic, ze to Police. Wiatr byl polnocny, mieszkam w okolicy Glebokiego i to nie pierwszy raz. Szczegolnie wieczorem i w nocy.

Warto o tym pamiętać 2023-01-19 16:01:46 "Za komuny" to SUPERFOSFAT dawał czadu. Czy teraz robią tam coś innego - nie wiem.

siara 2023-01-19 15:46:05 tak, wczoraj zjeżdżało dosyć intensywnie w pierwszej chwili jakby gaz ale teraz wiadomo co ale nie wiadomo kto.

Sygnalista 2023-01-19 15:34:02 To jest wyrażny sygnał ognia piekielnego dla obecnej koalicji miejskiej za zniszczenie komunikacji miejskiej i ogólne rozpirzenie miasta i jego słynnej zieleni sródmiejskiej. Zapach siarki to ostrzeżenie!

szatan 2023-01-19 15:25:58 Siarkę czuć z piekła...

PiP 2023-01-19 14:28:36 Zlot PO w Szczecinie i stąd siara w atmosferze .

Siara 2023-01-19 14:20:02 W północno-zachodnich dzielnicach Szczecina od lat czuć zapach siarki przy północnych wiatrach, więc to nie nowość

ZChP 2023-01-19 14:16:28 Śmiech na sali. Główny podejrzany, czyli ZCh Police, zostanie skontrolowany dopiero w czwartek, kiedy w środę po południu stwierdzono ustanie ryzyka... A nie powinny zakłady polickie być skontrolowane w pierwszej kolejności, jako główny podejrzany? No ale przecież swoich się nie rusza a Grupa Azoty to sami swoi z rządem i WIOŚ'em