Poniedziałek, 16 lutego 2026 r. 
Złapali kłusowników, którzy nielegalnie łowili spod lodu

Data publikacji: 16 lutego 2026 r. 10:54
Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2026 r. 10:59
Złapali kłusowników, którzy nielegalnie łowili spod lodu
Fot. KPP w Wałczu  

Policjanci z Wałcza  zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 45 lat podczas nielegalnego połowu ryb na zamarzniętym jeziorze w gminie Wałcz. Sprawcy używali narzędzi i urządzeń bez wymaganych uprawnień, łamiąc obowiązujące przepisy prawa.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu otrzymali zgłoszenie dotyczące nielegalnego połowu ryb na jeziorze Nerka w gminie Wałcz. Po przybyciu na miejsce zastali mężczyzn zatrzymanych wcześniej przez strażników Państwowej Straży Rybackiej w Wałczu.

Mężczyźni dokonywali połowu spod lodu, wykorzystując niedozwolone narzędzia. Nie posiadali też wymaganych zezwoleń, co stanowi poważne naruszenie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Kłusownictwo rybackie jest  zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

