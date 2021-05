Zjednoczona Prawica zaprezentowała "Polski Ład". To prawdziwa rewolucja

Zjednoczona Prawica zaprezentowała "Polski Ład" - pakiet społeczno-ekonomicznych rozwiązań, który ma przyspieszyć rozwój naszego kraju po pandemii koronawirusa. Znalazły się w nim także projekty szczególnie ważne dla naszego województwa.

Morawiecki: "Rodzina jest w sercu naszego programu"

Najbardziej rewolucyjne pomysły to: podwyższenie wolnej kwoty od podatku do 30 tysięcy złotych, waloryzacja progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, możliwość budowy domu bez zezwolenia do 70 m2, dodatkowe środki na dzieci między 12 a 36 miesiącem życia.

- Ilość wybudowanych mieszkań znacząco rośnie, ale to zdecydowanie za mało - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tysięcy złotych - to naprawdę duży krok do przodu.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że 18 milionów Polaków zapłaci mniejsze podatki a emerytura bez podatków to 2,5 tys. złotych. Wskazywał, że prawica stawia na bezpieczeństwo i dobrobyt rodzin.

- Dajemy kolejny komponent: 12 tysięcy dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka - mówił premier. - Rodzina jest w sercu naszego programu. To polskie rodziny muszą wiedzieć, że nasz program jest dla nich. Punkt drugi to emerytura 2500 złotych bez podatku. W kieszeni wszystkich emerytów będzie można 2000 złotych netto rocznie. A emeryci, którzy czują się na siłach, mogą pobierać swoje wynagrodzenie bez podatku.

Kolejny pomysł: pomoc przy zakupie mieszkań. Państwo ma zagwarantować wkład własny do wysokości 40 procent i do wysokości 100 tysięcy.

Środki na służbę zdrowia mają wzrosnąć do 7 % PKB.

Polski Ład na Pomorzu Zachodnim

W Polskim Ładzie znalazły się także projekty szczególnie ważne dla naszego województwa. Oto jeden z nich: "Budowa Portu Centralnego w Gdańsku, utworzenie dwóch terminali kontenerowych, terminalu off-shore, LNG, przestrzeni dla stoczni i statków pasażerskich, dalsza rozbudowa portów w Szczecinie i Świnoujściu, w tym budowa toru żeglugowego do głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu − to cele, które zrealizujemy. Zdolności przeładunkowe polskich portów poprawi również budowa szerokiego toru do portów Trójmiasta."

Kolejne deklaracje dotyczą sieci szybkich dróg. Na przykład taka: "Kluczowa dla rozwoju północno - zachodniej Polski jest budowa drogi S10 łączącej Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Warszawę. Wybudujemy zachodnią obwodnicę Szczecina. Będziemy kontynuować rozpoczętą przez rząd PiS budowę drogi S11 ze Śląska do Koszalina i Kołobrzegu".

- Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu - komentował na Twitterze europoseł PiS ze Szczecina, Joachim Brudziński.

"Polski Ład" podpisali Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin.

- Chcemy, by w 2023 roku wydatki te osiągnęły poziom 6 procent PKB - to będzie przeszło 150, a może nawet przeszło 160 miliardów złotych - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

