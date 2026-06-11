Zjazd Hanzy w Stargardzie. Zmiany w ruchu i darmowa komunikacja

Na parkingu przy galerii będzie się odbywał Jarmark Hanzeatycki.

Już w czwartek Stargard stanie się gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych w regionie. W dniach 11 – 14 czerwca odbędzie się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, który przyciągnie tysiące gości z Polski i Europy. W związku z organizacją wydarzenia mieszkańcy muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu, zmiany w parkowaniu oraz komunikacji miejskiej.

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– Wszystkie wprowadzane rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom oraz sprawny przebieg imprezy odbywającej się w historycznej części miasta – informuje Alicja Terlikowska z Fundacji Aperto Animo, koordynator zjazdu.

Zamknięte ulice na Starym Mieście

Największe zmiany obejmą okolice starówki. Od 11 do 14 czerwca zamknięte dla ruchu oraz parkowania będą ulice: Kramarska, część Grodzkiej, Kazimierza Wielkiego, a także fragment ulicy Mariackiej prowadzący w stronę Rynku Staromiejskiego.

Kierowcy mogą korzystać z tych ulic jedynie do 10 czerwca do godziny 23:59. Po tym czasie wjazd i parkowanie będą niemożliwe.

Ograniczenia na parkingach

Zmiany obejmą również miejskie parkingi. Już od 7 czerwca wyłączony z użytkowania jest parking przy Galerii Starówka.

11 czerwca, zamknięty zostanie także parking przy Stargardzkim Centrum Kultury na placu Wolności. Kierowcy mają czas na opuszczenie parkingu do 10 czerwca.

Dodatkowe ograniczenia pojawią się również na parkingu przy ulicy Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego. Od 12 do 14 czerwca obowiązywać tam będzie zakaz wjazdu oraz parkowania.

Częściowo ograniczony zostanie również parking Park&Ride przy ul. Barnima, gdzie wyznaczone zostaną specjalne miejsca dla delegacji uczestniczących w zjeździe. Organizatorzy zapewniają jednak, że parking nadal będzie dostępny dla mieszkańców, choć liczba miejsc postojowych będzie mniejsza.

Parady i czasowe zamknięcia ulic

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będą parady miast hanzeatyckich. Parada Otwarcia odbędzie się 11 czerwca. Uczestnicy wyruszą spod Stargardzkiego Centrum Kultury i przejdą ulicami Czarnieckiego, Mieszka I, Grodzką, Bolesława Chrobrego oraz Jana Chrzciciela do Amfiteatru Miejskiego, gdzie zaplanowano oficjalną ceremonię inauguracji wydarzenia.

Z kolei 14 czerwca ulicami miasta przejdzie Parada Zamknięcia. Przemarsz rozpocznie się na ulicy Grodzkiej i zakończy na Rynku Staromiejskim.

W czasie obu wydarzeń kierowcy muszą liczyć się z dynamicznymi, czasowymi zamknięciami ulic na trasach przemarszów.

Darmowe autobusy dla mieszkańców i gości

Na czas trwania Hanzy mieszkańcy oraz turyści będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Organizatorzy uruchomią także dodatkowe kursy linii nr 44 do Morzyczyna, co umożliwi uczestnikom wydarzenia wypoczynek nad jeziorem Miedwie.

Zmieni się również funkcjonowanie kas biletowych MPK. 11 i 12 czerwca czynna będzie jedynie kasa przy ul. Towarowej, natomiast punkty przy ulicach Szczecińskiej i Tańskiego pozostaną zamknięte.

Organizatorzy apelują do mieszkańców

Miasto zachęca mieszkańców do wcześniejszego zaplanowania podróży oraz korzystania z transportu publicznego. Szczegółowe informacje dotyczące parkingów, organizacji ruchu i programu wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia oraz w mediach społecznościowych Hanzy Stargard 2026.

Międzynarodowy Zjazd Hanzy będzie jednym z największych wydarzeń organizowanych w Stargardzie w ostatnich latach. Miasto spodziewa się tysięcy gości z kraju i zagranicy. ©℗

Tekst i fot. (w)

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