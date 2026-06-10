Niebezpieczna sytuacja na jeziorze Miedwie. Żeglarz trafił do szpitala

Do groźnego incydentu doszło w miniony wtorek na jeziorze Miedwie na wysokości Kunowa. W trakcie pływania przewróciła się łódź żaglowa, a znajdujący się na pokładzie mężczyzna wpadł do wody. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

REKLAMA

Alarm wszczął inny żeglarz, który zauważył wywróconą jednostkę i powiadomił ratowników. Do akcji zadysponowano strażaków z OSP Bielkowo oraz jednostki PSP ze Stargardu. Na miejscu pracował również zespół ratownictwa medycznego.

Ratownikom udało się szybko wydobyć poszkodowanego z wody.

-Mężczyzna był przytomny i został przewieziony karetką do szpitala na dalsze badania - informuje Dariusz Zagrodzki, prezes OSP Bielkowo.

Jak podkreślają służby, wypoczynek nad wodą wymaga szczególnej ostrożności. Ratownicy przypominają, aby przed wypłynięciem zawsze sprawdzać prognozę pogody oraz odpowiednio przygotować sprzęt i wyposażenie ratunkowe.©℗

(w)

REKLAMA