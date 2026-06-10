Stargard otwiera bramy Hanzy. Cztery dni koncertów, historii i międzynarodowych spotkań

„Galeria na wodzie” – dzieło uczniów i przedszkolaków. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Międzynarodowy Zjazd Hanzy odbędzie się w Stargardzie od 11 do 14 czerwca. Do miasta przyjadą przedstawiciele 84 miast z 12 krajów Europy.

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Organizatorzy zapowiadają ponad 100 wydarzeń; od koncertów i parad, przez wystawy i spotkania historyczne, po wydarzenia gospodarcze i artystyczne.

– Na ten moment Stargard czekał ponad 20 lat – mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu. – Wtedy zapisaliśmy się jako potencjalny przyszły gospodarz zjazdu miast hanzeatyckich. Stargard jest w bardzo dobrym momencie swojego rozwoju poprzez rozwój gospodarczy, rozwój przemysłowy w szczególności, ale też potencjał przebudowy miasta. Historia hanzeatyckiego Stargardu dała miastu niesamowite impulsy rozwojowe.

Prezydent podkreśla, że miasto chce wykorzystać wydarzenie zarówno do promocji kulturalnej, jak i gospodarczej.

– Chcemy pokazać miasto żywe, dynamiczne, które ma magnetyzm – dodaje. – Pokażemy potencjał miasta, który już dziś widać gołym okiem w parkach przemysłowych, ale chcemy też budować relacje gospodarcze, żeby biznes rozwijał się dalej dynamicznie i żeby korzystały na tym lokalne firmy.

Przejdzie parada

Oficjalne otwarcie Dni Hanzy odbędzie się w czwartek 11 czerwca. Ulicami miasta przejdzie korowód miast hanzeatyckich, który zakończy się w amfiteatrze uroczystym otwarciem i koncertem.

– To będzie prawdziwe otwarcie bram Hanzy i bramy nowych możliwości – zapewnia Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu. – Rozpoczniemy przepięknym korowodem, podczas którego wszystkie miasta hanzeatyckie przedstawią się mieszkańcom i gościom. Nie zabraknie też niespodzianek.

W piątek otwarty zostanie jarmark hanzeatycki na starówce. Swoją kulturę, tradycję i regionalne produkty zaprezentują miasta uczestniczące w zjeździe. Przybędzie około 250 artystów hanzeatyckich, którzy zaprezentują kulturę swoich miast i krajów. Podczas Hanzy będą funkcjonowały cztery sceny: na Rynku Staromiejskim, w amfiteatrze, w Parku Chrobrego oraz w Parku Jagiellońskim.

Festyn, spacery, wystawy

Sobota będzie miała historyczny charakter. Organizatorzy przygotowali festyn „W krainie gryfa”, spacery historyczne oraz wystawy, w tym muzealna „Stargard miasto co z dóbr słynie się nimi chlubi”.

W niedzielę odbędzie się parada kończąca wydarzenie oraz przekazanie flagi kolejnemu gospodarzowi zjazdu.

– Pierwsza parada odbędzie się w czwartek, natomiast zamknięcie oczywiście w niedzielę – mówi Marcin Majewski, dyrektor MAH w Stargardzie. – W piątek będziemy mieli w Bastei mniejsze spotkanie eksperckie związane z archiwami, dlatego że archiwa w dziejach Hanzy odgrywały bardzo ważną rolę, składowano w nich m.in. księgi kupieckie.

Do Stargardu przyjedzie około 800 delegatów z całej Europy.

– Wśród nich będą burmistrzowie, prezydenci, przedstawiciele rad miejskich, ale też stowarzyszeń i turyści, którzy co roku podążają za Hanzą – mówi Sylwia Wieleba z Fundacji Aperto Animo, koordynator Dni Hanzy.

Jak podkreślają organizatorzy, program wydarzenia będzie bardzo różnorodny. W przestrzeni miasta pojawią się wystawy plenerowe, koncerty organowe, wydarzenia artystyczne i spotkania biznesowe.

– Stargard otwiera swoje bramy i to piękny moment, żeby pokazać to, co mamy najpiękniejsze – dodaje Sylwia Wieleba.

Koncerty na Dni Stargardu

Bogaty program przygotowało również Stargardzkie Centrum Kultury. W piątek koncertowy dzień miasta.

– Na scenie amfiteatru wystąpi Artur Słowik, finalista programu „The Voice Senior”, a następnie Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny – zapowiada Joanna Tomczak, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury. – Wszystkie wydarzenia hanzeatyckie są darmowe.

Równolegle koncerty będą odbywać się także na innych scenach w mieście. W ramach jubileuszowego Art Festiwalu wystąpi około 500 artystów z Polski i zagranicy. Nie zabraknie także wydarzeń związanych z historią Hanzy. Książnica Stargardzka przygotowała wystawy, w tym ekspozycję „HANSEartWORKS”, prezentującą prace artystów z miast hanzeatyckich.

– W tym roku będzie to 18 artystów lub grup artystycznych z 18 miast i 6 krajów – podkreśla Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy Stargardzkiej. – Wszystkie prace łączy tytuł „Moc wody”.

Strefa biznesu

Dużą częścią zjazdu będą również wydarzenia gospodarcze. Międzynarodowe firmy działające w Stargardzie otworzą swoje zakłady dla delegatów i gości.

– Mamy kilkanaście firm międzynarodowych, które otworzą swoje drzwi właśnie w czwartek – mówi Wojciech Stasiak, dyrektor SARL. – Przewidujemy około 300 delegatów i gości podczas naszego forum gospodarczego.

Miasto zapewnia, że przygotowano szczegółowy plan zabezpieczenia kilkudniowej imprezy.

– Koordynujemy i łączymy ze sobą wszystkie służby – mówi Anna Hibner-Cierpicka, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego UM w Stargardzie. – Wypracowaliśmy procedury, żeby wszyscy goście i mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

Nad bezpieczeństwem czuwać będą policja, straż miejska, straż pożarna, żandarmeria wojskowa oraz inne służby.

– Jest to naprawdę duże wydarzenie dla Stargardu i duże wyzwanie dla stargardzkiej policji, ale jesteśmy w pełni przygotowani – podkreśla Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Będą patrole prewencyjne, piesze, zmotoryzowane, wydziału ruchu drogowego, które będą czuwały nad utrzymaniem płynności ruchu, a także nad bezpieczeństwem na drodze. Dodatkowo udział wydarzeniu wezmą również patrole operacyjne, a także w służbie będą policjanci, którzy będą prowadzili czynności procesowe. Dodatkowo wesprą nas sekcja konna i psy służbowe, a także straż miejska, pożarna, żandarmeria, wojsko i służba celna. Jest to naprawdę duże wydarzenie dla Stargardu, w związku z czym duże wyzwanie dla stargardzkiej policji, aczkolwiek jesteśmy już w pełni przygotowani do tego wydarzenia i zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom jak i przybyłym gościom. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ

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