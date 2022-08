Zieloni żądają odwołania wojewodów za zaniechania, bezradność i spóźnione reakcje

Współliderzy Partii Zieloni posłanka Urszula Zielińska i radny Szczecina Przemysław Słowik poinformowali w poniedziałek (15 bm.) na konferencji prasowej, że jeszcze tego samego dnia złożą do szefa MSWiA Michała Kamińskiego i premiera Mateusza Morawieckiego wnioski o odwołanie pięciu wojewodów z regionów, które leżą nad skażoną, a zatruwaną już od końca lipca Odrą. Jako odpowiedzialnym za koordynację zarządzania kryzysowego zarzucają im zaniechania urzędnicze, bezradność i spóźnione reakcje w obliczu katastrofy ekologicznej, jakiej jesteśmy świadkami na skalę dotąd niespotykaną.

- Tu, w tym budynku w Szczecinie odbyło się w niedzielny wieczór bardzo ważne spotkanie minister klimatu i środowiska Anny Moskwy i federalnej minister środowiska Niemiec Steffi Lemke, z naszej partnerskiej partii. Odbyło się ono w trzecim tygodniu od kiedy trwa ta katastrofa na Odrze, o wiele za późno, ale dobrze, że wreszcie ono się odbyło. A dowiedzieliśmy się podczas niego, że strona niemiecka nie otrzymała informacji od strony polskiej co dzieje się na Odrze przez te 18 dni, od 26 lipca, kiedy to ministerstwo klimatu otrzymało pierwsze niepokojące informacje i sygnały - mówiła dziennikarzom Urszula Zielińska przed gmachem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zielińska: rządowe instrumenty nie działały

Jak jednocześnie zaznaczyła posłanka klubu Koalicji Obywatelskiej, to nie był jedyny moment i nie jedyny problem z brakiem przepływu informacji, bo co najważniejsze, to Polacy nie otrzymali tej informacji, jakiegokolwiek ostrzeżenia przez 17 dni. A podobne temu przy szczecińskich Wałach Chrobrego budynki także w stolicach pozostałych województw położonych wzdłuż Odry to - jak wskazywała - centra zarządzania kryzysowego, ważne ośrodki wczesnego ostrzegania w takich właśnie sytuacjach zagrożenia, z jaką mamy teraz do czynienia.

- Te rządowe instrumenty, jak służby podległe wojewodom oraz na szczeblu krajowym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, praktycznie nie działały. Wojewodom zajęło aż 17 dni zwołanie pierwszych sztabów kryzysowych i wysłanie pierwszych alertów RCB. Przez tych 17 dni ludzie w środku wakacji kąpali się w rzece, poili wodą z niej zwierzęta, bawili się nad wodą, jedli ryby łowione w rzece i byli bezpośrednio zagrożeni, narażone było ich zdrowie i życie. Jeśli woda jest na tyle trująca, że padają od niej nie tylko ryby, ale i inne zwierzęta, to może też od niej zginąć dziecko - podkreślała U. Zielińska.

Słowik: system nadzoru opiera się na społecznikach

Jak ironizował radny Przemysław Słowik, system nadzoru chemicznego rzek w Polsce opiera się na wędkarzach, społecznikach, mieszkańcach i miłośnikach tych terenów wokół rzeki, ludziach, którzy przy niej żyją i którzy korzystają z niej na co dzień. I jak dodał, to dzięki nim dowiedzieliśmy się, że coś złego się dzieje i należą się im podziękowania. A nie działa tak naprawdę system powiadamiania i ostrzegania, także ten laboratoryjny i instytucjonalny, który w porę powinien nas ostrzec, co się dzieje już dawno. A wyników badań, co zatruwa Odrę wciąż nie ma.

- Wojewodowie zgodnie z ustawą powinni kierować monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na danym terenie. Jaka musi być skala PiS-owskego zepsucia aparatu władzy, że przez dwa tygodnie przez cztery województwa przepłynęła woda zatruta w rzece i nikogo to nie interesowało i dopiero w piątym województwie postanowiono zacząć reagować. W dawnej Polsce wojewodowie to byli wysoko cenieni namiestnicy państwa. W państwie PiS wojewodowie to urzędnicy od wystawiania zwolnień, przecinania wstęg i tuszowania afer w danym regionie - oceniał Przemysław Słowik. - Dlatego żądamy odwołania tych pięciu wojewodów, którzy nie zareagowali wcale albo - jak w naszym województwie zachodniopomorskim - była to reakcja zdecydowanie za późna, kiedy już fala trująca przepłynęła.©℗

(M)