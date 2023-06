Zieloni: "Trzeba zakończyć trucie Odry"

Wszyscy pamiętamy o kryzysie z ubiegłego roku. Fot. Dariusz GORAJSKI

To tylko kwestia czasu, gdy katastrofa na Odrze osiągnie takie rozmiary jak w sierpniu ubiegłego roku - uważa Przemysław Słowik, szczeciński radny i jeden z liderów partii Zieloni. Podobne obawy są formułowane po stronie niemieckiej. Polski rząd uspokaja, że Odra jest najwnikliwiej monitorowaną rzeką w Europie.

- Odra nie potrzebuje regulacji, nie potrzebuje kolejnych betonowych stopni, nie potrzebuje wtłaczania chlorku żelaza w celu punktowego oczyszczania. To, czego przede wszystkim potrzebuje Odra, to odpoczynek. Rzeka, tak jak całe środowisko, ma swoje zdolności regeneracyjne, ale aby to mogło nastąpić, potrzebny jest czas i zaprzestanie jej trucia i ingerowania w jej bieg, dlatego powinien powstać Park Narodowy Doliny Dolnej Odry - uważa Przemysław Słowik.

U jego boku na konferencji w Szczecina wystąpiła Jutta Paulus, europosłanka z niemieckich Zielonych. Przekonywała, że Odra z rzeki będącej granicą, dzielącą kraje, powinna stać się symbolem współpracy europejskiej w jednym, wspólnym celu: ochrony natury, na której opiera się cała gospodarka. Bez zdrowego ekosystemu nie będzie czystej wody, czystego powietrza ani zdrowej ziemi.

- Odra to jedna z ostatnich dużych rzek, która nie została zamieniona w betonowy tunel, autostradę wodną dla statków - mówiła europosłanka. - Odra była jedną z ostatnich rzek z ekosystemem wodnym tętniącym życiem. Tym większą katastrofą jest zasolenie Odry, które zabiło to tętniące życie. Dlatego prawo europejskie obliguje państwa członkowskie do pracy nad rewitalizacją rzeki. Niestety ustawa zaproponowana w polskim Sejmie traktuje Odrę bardziej jako autostradę wodną dla statków, a nie jako żywy ekosystem.

Sygnałów, że w tym roku na Odrze znowu może wydarzyć się coś złego, po stronie niemieckiej jest sporo. Portal T.Online alarmuje: "Nadciąga kolejna katastrofa". Suddeutsche Zeitung pisze: "Minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel widzi wielkie niebezpieczeństwo, że katastrofa ekologiczna z sierpnia ubiegłego roku się powtórzy". Nastrojów Niemców nie poprawia to, że w ostatni weekend setki martwych ryb pojawiły się w berlińskim Landwehrkanal...

Polski rząd uspokaja. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki niedawno zapewniał, że „na tę chwilę Odra na odcinku zachodniopomorskim jest bezpieczna”. Przekonywał, że od czasu ubiegłorocznej katastrofy podjęto wiele działań, aby coś tak niebezpiecznego więcej się nie powtórzyło.

– Funkcjonują cztery stałe miejsca poboru próbek do analiz – informował. – Próbki są pobierane dwa razy w tygodniu. Raz w tygodniu z wszystkich czterech miejsc jest analizowana woda pod kątem obecności złotej algi. Siedlisk złotej algi na terenie województwa zachodniopomorskiego nie stwierdziliśmy w żadnym z tych badań. Odra jest najlepiej monitorowaną, najbardziej badaną rzeką w Europie.

A podczas posiedzenia Sejmu Marek Gróbarczyk zapewniał, że rząd w sprawie Odry podjął „działania krótkoterminowe i długoterminowe” i zakłada, że rewitalizacja potrwa siedem lat, „co pozwoli na poprawienie jakości ścieków w ramach pakietu inwestycji”.

Alan Sasinowski