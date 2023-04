Zieloni w Dniu Ziemi posprzątali Przygodną

Szczecińscy Zieloni zorganizowali sprzątanie terenu na Przygodnej, gdzie miało powstać przedszkole. Akcja odbyła się z okazji obchodów Dnia Ziemi.

Na miejscu pojawiło się ponad 30 osób: Zieloni , okoliczni mieszkańcy, uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 48. Obecni też byli lokalni aktywiści walczący od wielu miesięcy o Przygodną. Była szansa na podsumowania i dyskusję.

Dotychczas ten teren był zamknięty od momentu ogłoszenia planów budowy przedszkola. W sobotę o godzinie 11 Zieloni otworzyli bramę i rozpoczęło się demontowanie części ogrodzenia.

- W tym czasie reszta uczestników rozpoczęła wielkie sprzątanie terenu aby przywrócić jego ukryte piękno - relacjonuje Andrzej Radziwinowicz, współprzewodniczący Zielonych Szczecin. - Bo jak wiemy Przygodna to oaza bioróżnorodności, jedyny zadrzewiony teren w okolicy. Mieściła się tu kiedyś szkółka drzewiarska. Po zdemontowaniu ogrodzenia można mówić o oficjalnym ponownym otwarciu tego miejsca dla mieszkańców. Nie ma już żadnych fizycznych barier, Przygodna staje się miejscem ogólnodostępnym. Już teraz bez żadnych dodatkowych nakładów finansowych ten teren jest niezwykle cenny dla Gumieniec pod względem zarazem przyrodniczym, ale także rekreacyjnym. Dlatego tak bardzo niezrozumiała byłą decyzja Gminy Szczecin o zaplanowaniu w tym miejscu budowy przedszkola, kiedy w okolicy są puste, gminne działki. Jako Zieloni sprzeciwiamy się betonowaniu każdego skrawka miasta i zawsze będziemy przekonywać, że kawałek dzikiej przyrody w środku Szczecina to nie zacofanie, ale nowoczesność i same korzyści dla mieszkańców. Podczas akcji była też szansa porozmawiać z mieszkańcami i z tych rozmów można wnioskować wielką radość z powodu ponownego uspołecznienia tego miejsca. (K)