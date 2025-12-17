Środa, 17 grudnia 2025 r. 
Zielona szachownica powstała przy Netto Arenie

Data publikacji: 16 grudnia 2025 r. 08:37
Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2025 r. 08:37
Zielona szachownica powstała przy Netto Arenie
Wielka zmiana, czyli odbetonowanie Netto Areny – jeden ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja – jak widać – na finiszu. Fot. UM Szczecin  

Była określona betonową pustynią i największą ze szczecińskich wysp ciepła. Fatalna nieprzyjazna przestrzeń to już przeszłość. Przynajmniej przy Netto Arenie, gdzie właśnie finiszuje realizacja jednego z najbardziej oczekiwanych projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Odbetonowanie Netto Areny jest już faktem. Na ponad 3 tys. metrów kw. powróciła zieleń. Wśród morza traw ozdobnych oraz zimozielonych cisów – przede wszystkim 24 platany oraz 10 klonów, które będą podstawą przyszłej zielonej alei gwiazd szczecińskiego sportu. Przy każdym z zieleńców już posadowiono ławki i siedziska.

– Ostatnie prace na ukończeniu. Teren przed Netto Areną będzie rozkwitał wiosną – zapewnia wiceprezydent Macin Biskupski.

Wielka zmiana przy Netto Arenie to zasługa projektu obywatelskiego, którego współautorami są: radny Mateusz Gieryga, poseł Patryk Jaskulski oraz Ilona Milewska – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecina. Inwestycja czekała na realizację ponad trzy lata. Jej koszt to 1,9 mln złotych. Budowę prowadziła firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak.

(an)

