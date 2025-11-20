Zielono przed Netto Areną. Pierwsze drzewa już rosną

Trwa odebtonowanie okolicy Netto Areny w Szczecinie. Teren wzbogaci się o 24 platany i 10 klonów, ozdobne byliny, trawy, krzewy i rośliny wypełniające zieleńce. To kolejna inwestycja realizowana dzięki Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

Za inwestycję odpowiada miasto Szczecin, a nadzór prowadzi Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Wykonawcą robót jest firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak, która prowadzi zarówno prace ziemne, jak i przygotowania do nowych nasadzeń oraz układania alejek. Jak informuje Dariusz Sadowski z MOSRiR, w ubiegłym tygodniu rozpoczęło się sadzenie drzew i potrwa jeszcze przez najbliższe kilka dni. Wzdłuż przyszłej alei widać już pierwsze posadzone platany i klony, a kolejne miejsca są przygotowywane pod następne nasadzenia. Równocześnie usuwane są fragmenty betonowej nawierzchni, dzięki czemu na placu stopniowo pojawia się miejsce dla zieleni i nowych ciągów pieszych.

Robotnicy pracują także nad układaniem alejek, które mają połączyć wejścia do hali z terenami rekreacyjnymi wokół obiektu. Pojawiają się pierwsze elementy infrastruktury, a teren z biegiem dni nabiera bardziej parkowego charakteru. Miasto podkreśla, że celem inwestycji jest zwiększenie ilości zieleni i stworzenie przestrzeni, która będzie przyjazna dla mieszkańców i gości wydarzeń sportowych. Efekty prac są już widoczne, a cała inwestycja ma znacząco poprawić estetykę i funkcjonalność przestrzeni wokół Netto Areny. ©℗

