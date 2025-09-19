Sprzed Netto Areny znika beton. Będzie miejsce na zieleń

Prace postępują w dobrym tempie. Jednak do usunięcia jest ponad 3 tysiące mkw. betonowej nawierzchni. Firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak ma niespełna trzy miesiące, aby przestrzeń w bliskości reprezentacyjnej hali widowiskowo-sportowej Szczecina zmienić w tzw. zieloną aleję gwiazd sportu, czyli zaaranżować nowoczesne miejsce służące rekreacji i wypoczynkowi - z ławkami, drzewami, mnóstwem traw ozdobnych, kwitnących bylin i krzewów, niezależnym systemem nawadniania oraz oświetleniem.

- Sporo płyt już zostało zdjętych, a to dopiero początek! Każdy taki kawałek betonu mniej, to więcej miejsca na zieleń, cień i oddech dla mieszkańców. To niesamowite patrzeć, jak krok po kroku wraca tu natura - postęp prac przy odbetonowaniu Netto Areny komentuje radna Ilona Milewska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecina i współtwórczyni projektu SBO, dzięki któremu inwestycja jest realizowana. ©℗

(an)