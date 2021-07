Ze śmieciami na Warszewo

grazynka

2021-07-20 14:57:16

Jakby EKOPORTY działały jak ustawa przewiduje to by nie było problemu. Nie wierzę, że taki człek woli ryzykować i wywalać do lasu jakby miał możliwość odwieźć do Ekoportu. Może problem leży w indolencji urzędników administracji, którzy nie potrafią ogarnąć tematu PSZOK'ów? Ja czekam na wysyp śmieci po krzakach (co już widać) w gminie Kołbaskowo. Tam PSZOK zamknęli i już, bo się zapełnił. No i gdzie będą lądować śmieci, skoro nie ma ich gdzie oddać? Ale o tym artykułu nikt nie napisze!!