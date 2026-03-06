Zderzenie trzech pojazdów na DK10. Są osoby poszkodowane

Na drodze krajowej nr 10 w piątek ok. godz. 13 doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. W wyniku wypadku kilka osób zostało rannych, a trasa w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana.

Do wypadku doszło na 59. kilometrze DK10 w okolicy Żukowa. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Droga jest zablokowana – poinformował aspirant Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Jak przekazała policja, wyznaczono objazdy. Kierowcy jadący w kierunku Szczecina powinni kierować się przez Brudzewice, natomiast w stronę Bydgoszczy – przez Żukowo.

Do zdarzenia zadysponowano trzy zespoły ratownictwa medycznego. Pomocy udzielono trzem osobom poszkodowanym.

61-letnia kobieta doznała powierzchownych urazów głowy, klatki piersiowej, brzucha oraz kończyny dolnej. Po udzieleniu pomocy została przewieziona do szpitala.

87-letnia kobieta z urazem klatki piersiowej i kończyn dolnych została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

34-letni mężczyzna doznał urazu klatki piersiowej oraz kończyny górnej i również trafił do szpitala.

– Wszyscy pacjenci byli przytomni i znajdowali się w stanie stabilnym – poinformowała Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

(w)

